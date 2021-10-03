18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
В США спасли семерых бельчат со связанными в узел хвостами
На помощь пришли офицеры полиции.
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Полицейские из американского городка Гранд-Блан в Мичигане пришли на помощь целому выводку бельчат. Семеро малышей запутались хвостами и оказались в ловушке.
Пока бельчата находились в гнезде, то даже не подозревали о своем бедственном положении. Но когда белки подросли и отправились изучать внешний мир, оказалось, что они не могут сдвинуться с места.
Полицейские обнаружили малышей висящими на дереве и приступили к спасательной операции. Мать-белка наблюдала за усилиями людей поблизости, сообщили в полицейском отделении Гранд-Блан.
По словам офицеров, беличьим хвостам понадобится какое-то время, чтобы распрямиться, но, к счастью, ни один из них не сломан.
Анна Лысенко
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