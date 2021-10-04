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15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Индии самолет застрял под мостом (видео)

Водитель, перевозивший воздушное судно, неправильно рассчитал его габариты.

Забавный инцидент произошел на шоссе Дели-Гургаон в районе международного аэропорта Дели в Индии. Там под пешеходным мостом застрял большой самолет, который заблокировал часть шоссе на несколько часов.

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Очевидцы происшествия сняли его на видео и опубликовали в соцсетях. За считанные часы ролик стал вирусным.

Местные журналисты обратились за комментариями к авиакомпании Air India, где им пояснили, что застрявший под мостом лайнер был продан частному лицу, так как вышел срок его эксплуатации, и судно было непригодно для полетов. Новый владелец самолета решил перевезти его в другое место, но, видимо, неправильно рассчитал габариты. На опубликованных кадрах видно, что нос и половина корпуса самолета смогли проехать под пешеходным переходом, а хвостовая часть застряла.

Сообщается, что спустя несколько часов самолет все же удалось высвободить из западни и увезти другой дорогой, пишет The Times of India.

Екатерина Гура

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