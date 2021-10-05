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14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астрономы нашли первую планету, вращающуюся вокруг трех звезд

Пока это теория, но в ближайшие месяцы ученые планируют найти ей подтверждение.

Исследователи из Университета Невады, Лас-Вегас (UNLV) заявили о том, что, возможно, обнаружили первую известную планету, вращающуюся вокруг трех звезд.

В отличие от нашей Солнечной системы, которая состоит из одиночной звезды, считается, что половина всех звездных систем состоит из двух или более звезд, которые гравитационно связаны друг с другом. Однако ранее ученые не находили планет, которые бы вращались вокруг трех звезд по круговой орбите.

Используя данные, полученные с помощью мощного телескопа ALMA в чилийской пустыне Атакама, астрономы проанализировали три наблюдаемых пылевых кольца вокруг трех звезд, которые имеют решающее значение для формирования планет, и обнаружили загадочный пробел в окружном диске.

Проведя дополнительные исследования и построив модель звездной системы GW Ori, они обнаружили, что более вероятным объяснением пространства в диске является присутствие одной или нескольких массивных планет, похожих по составу на Юпитер.

По словам ведущего автора исследования Джереми Смоллвуда, газовые гиганты, как правило, являются первыми планетами, которые формируются в звездной системе, а уже затем следуют планеты земной группы, такие как Земля и Марс.

Хотя саму предполагаемую планету нельзя увидеть, ученые считают, что обнаружили именно ее.

В ближайшие месяцы ожидаются дальнейшие наблюдения с телескопа ALMA, которые могут предоставить прямые доказательства этого явления.

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