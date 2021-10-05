Астрономы нашли первую планету, вращающуюся вокруг трех звезд

Исследователи из Университета Невады, Лас-Вегас (UNLV) заявили о том, что, возможно, обнаружили первую известную планету, вращающуюся вокруг трех звезд.
В отличие от нашей Солнечной системы, которая состоит из одиночной звезды, считается, что половина всех звездных систем состоит из двух или более звезд, которые гравитационно связаны друг с другом. Однако ранее ученые не находили планет, которые бы вращались вокруг трех звезд по круговой орбите.
Используя данные, полученные с помощью мощного телескопа ALMA в чилийской пустыне Атакама, астрономы проанализировали три наблюдаемых пылевых кольца вокруг трех звезд, которые имеют решающее значение для формирования планет, и обнаружили загадочный пробел в окружном диске.
Проведя дополнительные исследования и построив модель звездной системы GW Ori, они обнаружили, что более вероятным объяснением пространства в диске является присутствие одной или нескольких массивных планет, похожих по составу на Юпитер.
По словам ведущего автора исследования Джереми Смоллвуда, газовые гиганты, как правило, являются первыми планетами, которые формируются в звездной системе, а уже затем следуют планеты земной группы, такие как Земля и Марс.
Хотя саму предполагаемую планету нельзя увидеть, ученые считают, что обнаружили именно ее.
В ближайшие месяцы ожидаются дальнейшие наблюдения с телескопа ALMA, которые могут предоставить прямые доказательства этого явления.