Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Россия оказалась крупнейшим «скрытым» заемщиком Китая Займы были получены в основном государственными нефтегазовыми компаниями на условиях, близких к рыночным, и под будущие поставки нефти и газа
Фоторепортажи
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
10Венчание наследника династии Романовых в Санкт-Петербурге
15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

На рижском пляже волны размыли старинный парусник

Вполне возможно, что он сохранился целиком.

В конце сентября на Болдерайском пляже, неподалеку от Даугавгривского маяка, волны размыли фрагмент деревянного корабля. О необычной находке сообщили местные жители и на место сразу отправилась группа археологов.

По словам специалистов, найденному паруснику не менее 150 лет и он находится в хорошем состоянии.

Изначально планировалось откопать старинную находку и доставить ее в Даугавгривскую крепость, но оказалось, что корабль намного больше, чем предполагали ученые.

За несколько дней археологам удалось очистить от песка дубовый остов судна длиной 11 метров и шириной 3 метра. Ученые полагают, что корабль мог сохраниться целиком. Однако увидеть находку в скором будущем не получится.

Специалисты Управления национального культурного наследия решили прервать раскопки и закопать парусник до лучших времен.

Теперь комиссии предстоит выяснить, где найти средства на дальнейшие работы и как лучше сохранить древний корабль.

Пока археологи сделали необходимые замеры, чтобы создать 3D-модель корпуса судна, которая поможет понять форму и размеры корабля и рассчитать объем предстоящих работ, пишет портал DELFI.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Кремль назвал причину высокой смертности от COVID-19 в России
«Союз» с киноэкипажем причалил к МКС в ручном режиме
Аверины проиграли в упражнениях с лентой на турнире в Москве
Захарова советует США держать рядом топор для вскрытия серверной
Канарский вулкан начал извергаться с удвоенной силой
Путин: новые технологии не смогут заменить личность учителя
Ученые обнаружили у древних существ «глаза» в глазах
Здоровье
Переболевший ковидом пожилой японец не может усидеть на месте Мужчине первому в мире поставили диагноз «синдром анального беспокойства».
Hi-Tech
Аппарат BepiColombo впервые показал Меркурий вблизи (фото) Очень похоже на поверхность Луны
Авто
Сколько на самом деле водителей не пристегивается в авто? Авто Mail.ru выяснил, сколько водителей и пассажиров не пристегиваются в автомобиле
Кино
«Сердце выскакивает»: Боярская и другие поддерживают Пересильд Звезды обратились со словами восхищения и поддержки к актрисе, отправившейся в космос
Товары для дома
20 крутых товаров, которые продаются с большими скидками
20 находок, благодаря которым вы забудете о беспорядке
Найдены товары, которые спасут дом от шерсти и грязных лап
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Gnezdo.ru
4 актера РФ, которые изменились до неузнаваемости
39-летняя Татьяна Арно. Куда пропала на пике славы
Актрисы, которые были женами одного мужчины: фото
72-летняя Зита и Гита: что с ней сегодня
Леди
Девушка сбросила 32 кг и назвала семь правил похудения Американка весила 114 килограммов
Дом
Эффектная квартира с синими акцентами: смотрите фото
5 самых неудачных идей для интерьера спальни
Стало известно, как правильно сушить зонт в прихожей
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь