15:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
На рижском пляже волны размыли старинный парусник
Вполне возможно, что он сохранился целиком.
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В конце сентября на Болдерайском пляже, неподалеку от Даугавгривского маяка, волны размыли фрагмент деревянного корабля. О необычной находке сообщили местные жители и на место сразу отправилась группа археологов.
Изначально планировалось откопать старинную находку и доставить ее в Даугавгривскую крепость, но оказалось, что корабль намного больше, чем предполагали ученые.
За несколько дней археологам удалось очистить от песка дубовый остов судна длиной 11 метров и шириной 3 метра. Ученые полагают, что корабль мог сохраниться целиком. Однако увидеть находку в скором будущем не получится.
Теперь комиссии предстоит выяснить, где найти средства на дальнейшие работы и как лучше сохранить древний корабль.
Пока археологи сделали необходимые замеры, чтобы создать 3D-модель корпуса судна, которая поможет понять форму и размеры корабля и рассчитать объем предстоящих работ, пишет портал DELFI.
Екатерина Гура