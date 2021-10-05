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15:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили у древних существ «глаза» в глазах

Трилобиты с «гиперглазами» обладали очень чувствительным зрением.

Источник: Dr Brigitte Schoenemann

У трилобитов Phacopina, которые жили в древних морях и вымерли 251 млн лет назад, был уникальный «двухуровневый» зрительный аппарат, который можно представить как сотни самостоятельных крошечных глаз, размещенных внутри большего глаза.

Ученые из Кельнского университета обнаружили эту необычную структуру на рентгеновских снимках ископаемого трилобита, сделанных более 40 лет назад.

Автором снимков был Вильгельм Штюрмер (1917−1986), глава рентгеновского отделения компании Siemens и страстный палеонтолог-любитель. На автобусе, оборудованном как рентгеновская станция, он ездил из карьера в карьер, чтобы исследовать окаменелости с помощью рентгеновских лучей. Среди прочего, Штюрмер обнаружил нитеобразные структуры под глазами доисторических животных. Он предположил, что это окаменелости мягких тканей, в частности зрительных нервов.

Ученые не приняли всерьез наблюдения Штюрмера. В то время считалось, что в окаменелостях можно увидеть только кости и зубы, твердые части живых существ, но не мягкие части, такие как кишечник или нервы.

Спустя десятки лет оказалось, что Штюрмер не только был прав, но и открыл уникальное строение глаз Phacopina, о чем говорят его пометки на снимках.

У большинства трилобитов были сложные глаза, похожие на фасеточные глаза современных насекомых. Например, у стрекоз насчитывается до десяти тысяч отдельных фасеток, которые размещены очень близко друг к другу и связаны нейронами. Благодаря этому все данные с фасеток формируют единое связное изображение.

Но в необычно больших глазах Phacopina эти фасетки были очень крупными (около 1 мм в диаметре), установленными достаточно далеко друг от друга и не имели общей роговицы. До сих пор ученые не могли этого объяснить.

Извлеченные из архива и переосмысленные снимки Штюрмера показали, что трилобит Phacopina обладал сверхсложными «гиперглазами». Два больших глаза этих существ состояли из около 200 фасеток каждый. При этом каждая фасетка, в свою очередь, состояла еще из 6 фасеток, образуя самостоятельный глаз. Эти субфасетки размещались в своеобразном «гнезде», которое, вероятно, представляло собой небольшую нейронную сеть для обработки сигналов. Нити, обнаруженные Штюрмером, действительно оказались нервами, ведущими от глаз к мозгу трилобита.

«Гиперглаза» Phacopina, возможно, были эволюционной адаптацией к жизни в условиях низкой освещенности, считают исследователи. Обладая очень сложным зрительным аппаратом, он, скорее всего, был намного более чувствителен к свету, чем другие виды трилобитов.

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