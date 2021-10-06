16:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
В янтаре обнаружили доисторическую тихоходку
Ей 16 миллионов лет.
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В куске доминиканского янтаря ученые из США обнаружили древнейшую тихоходку, застывшую там еще в миоцене примерно 16 миллионов лет назад.
Вопреки тому, что эти крошечные существа обитают и обитали практически везде на планете, это всего лишь третья тихоходка в янтаре, описанная учеными.
Оказалось, что это не только новый вид, но и новый род. Тихоходка получила название Paradoryphoribius chronocaribbeus. Ее длина составляет не больше половины миллиметра.
Тихоходки — это микроскопические беспозвоночные, близкие к членистоногим. В английском языке их еще называют «водяными медведями», ведь эти животные действительно немного напоминают косолапых мишек.
Тихоходки известны своей уникальной способностью выживать даже в самых экстремальных условиях. Например, в 2007 году тихоходки побывали на орбите Земли, где подверглись воздействию космического вакуума и вредного ионизирующего солнечного излучения. Они не только выжили, но и размножились, когда вернулись на Землю.
Тихоходки пережили все пять массовых вымираний на планете. Но самым ранним окаменелым образцам этих животных всего 80 миллионов лет. Из-за их микроскопических размеров и тела, не склонного к биоминерализации, вероятность окаменения тихоходок крайне мала. Поэтому находки в янтаре особенно важны для понимания эволюции этих организмов.
Применив конфокальную лазерную микроскопию, ученые смогли распознать когти, переднюю кишку животного и другие особенности его строения. Хотя внешне Paradoryphoribius chronocaribbeus похожа на современных тихоходок, оказалось, что у нее было уникальное строение передней кишки.
Анна Лысенко
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