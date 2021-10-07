В США появились трехглазые «креветки-динозавры»

Сотрудники заповедника Национальный памятник Вупатки в Северной Аризоне в начале октября обнаружили внутри временного пруда посреди пустыни сотни причудливых доисторических существ щитней, которых также называют трехглазыми «креветками-динозаврами».
Эти существа, размером с головастика, выглядят как маленькие крабы или креветки с панцирем-шлемом и тремя глазами.
По данным Университета Центрального Мичигана, их яйца (цисты) могут десятилетиями лежать в пустыне, пережидая экстремальные температуры в ожидании достаточного количества осадков и благоприятных условий для созревания и продолжения рода.
Щитней иногда называют «креветками-динозаврами» из-за их удивительно долгой жизни. Предки этих ракообразных эволюционировали в девонский период (419−359 миллионов лет назад) и с тех пор их внешний вид практически не изменился. Ученые объясняют, что щитней нельзя считать «живыми окаменелостями», так как они менялись и эволюционировали, но внешне они остались очень похожи на своих предков, которые обитали на планете миллионы лет назад.
По словам ученых, в семействе щитней есть два рода — Triops и Lepidurus, которые вместе включают до 12 видов. Скорее всего, обнаруженные в американской пустыне существа являются представителями вида Triops longicaudatus — именно они обитают в недолговечных пресноводных прудах в Северной, Центральной и Южной Америке, но для подтверждения этого необходим научный анализ.
По данным Университета Центрального Мичигана, после вылупления щитни могут вырастать до 4 сантиметров в длину.
Их отличительной особенностью является щитоподобный панцирь и три глаза — два сложных глаза с черной обводкой (как у стрекозы или пчелы) и маленький глазок между ними, который способен улавливать лишь свет.
Неизвестно, сколько времени щитни провели в засушливом грунте, но на свет они появились после обильных проливных дождей, которые превысили месячные нормы и чуть более чем за неделю образовали небольшой пруд на месте площадки для игры в мяч.
Судя по всему, древние существа вылупились из яиц в течение нескольких часов и, как и другие ракообразные, прошли несколько линек до полного созревания. По словам ученых, эти «креветки-динозавры» могут жить до 90 дней, но пруд на площадке просуществовал всего три-четыре недели. Кроме того, существ в воде заметили не только сотрудники заповедника и ученые, но и местные птицы: вороны и ночные ястребы начали активно поедать щитней, вылавливая их из пруда.
Неизвестно, сколько существ успели отложить яйца до того, как озеро высохло. Рейнджеры должны будут дождаться следующего сезона дождей, чтобы это выяснить, пишет Live Science.