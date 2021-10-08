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10:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Хорватии начали сажать деревья с помощью дронов

Современные технологии позволяют высаживать деревья даже в труднодоступных местах.

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Хорватские экоактивисты совместно с волонтерами, местными чиновниками и школьниками провели необычную акцию по высадке деревьев. Необычной она была потому, что никто не копал ямы и не сажал саженцы. За людей над восстановлением природы трудился дрон.

Беспилотник, оснащенный специальным метательным механизмом, перевозил и затем разбрасывал над необходимыми участками земли специальные экокапсулы, внутри которых были семена деревьев и растений. Сообщается, что за один раз дрон может выбросить 10 таких капсул, а всего за несколько часов акции их было сброшено 5 тысяч.

Экокапсулы представляют собой шарики из смеси глины, песка и субстрата в различных пропорциях, внутри которых находятся семена деревьев местных пород, характерных для каждого района. Помимо семян деревьев, в бомбочках содержатся семена различных кустарников и местных трав, которые также помогут в озеленении необходимых районов.

При ударе о землю шарики разбиваются, и семена начинают самостоятельно прорастать в почве. 

Дрон в данном случае способен сделать то, чего не могут люди, а именно — посадить деревья в труднодоступных районах — например, в горных. По словам создателей проекта, с помощью беспилотников можно эффективно, дешево и в кратчайшие сроки насадить сгоревшие, вырубленные или разрушенные участки леса, до которых люди с лопатами и саженцами просто не доберутся.

Такая технологическая высадка деревьев в Хорватии проходила впервые, но теперь ее планируют проводить на постоянной основе. В сентябре дрон разбросал капсулы с семенами в окрестностях города Грубишно Поле на площади около одного гектара. Ожидается, что из 5 тысяч бомбочек с семенами смогут вырасти около 2 тысяч деревьев.

Отметим, что ранее канадские специалисты разработали специальный дрон для посадки деревьев. Проект Flash Forest в 2020 году начал засаживать участки леса в окрестностях Торонто, которые пострадали от лесного пожара. Канадские беспилотники также оснащены спусковым механизмом, которые выпускают в землю особые биоразлагающиеся водостойкие пакетики с семенами.

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Екатерина Гура

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