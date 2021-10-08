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18:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Польше сварили древний эль с 200-летними дрожжами (видео)

Согласно историческим записям, точно такой же напиток в последний раз пили 178 лет назад.

Краковские пивовары приготовили необычный старинный напиток, который был очень популярен в Польше до середины XVIII века.

Речь идет о белом краковском пиве с толстой пеной и содержанием алкоголя около трех процентов. Он варился из пшеничного солода, хмеля и воды, и в последний раз, согласно историческим документам, его пили 178 лет назад.

Идея воссоздать старинный напиток с тем самым вкусом еще в 2016 году пришла в голову историку и пивовару Саломиру Дрыже.

Главная задача состояла в том, чтобы найти те самые древние дрожжи, на которых и варился древний напиток.

С этим вопросом Дрыжа обратился к нескольким экспертам, которые пояснили, что дрожжи могут впадать в спячку и таким образом жить до 200 лет. Нужные дрожжи пивовар смог отыскать на стенах исторических подвалов, в которых раньше проходил процесс ферментации пива.

Полученные образцы Дрыжа отдал в лабораторию, где специалисты смогли вырастить из них живую культуру, которую затем и использовали для приготовления древнего пива.

К сожалению, никто точно сказать не может, похож ли вкус восстановленного напитка на тот, что пили люди почти 200 лет назад, но в целом полученным пивом пивовар остался доволен. В ближайшее время напиток передадут специалистам из Краковского сельскохозяйственного университета, которые изучат содержание в нем сахаров, протеинов и витаминов и сравнят его с современными сортами.

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Екатерина Гура

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