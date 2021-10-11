Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
13:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит

Рассказываем о тех продуктах, которые заставляют нас переедать.

Наверх

11 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. Этот праздник был утвержден ВОЗ в 2015 году для привлечения внимания к актуальной проблеме ожирения, от которой с каждым годом страдает все больше людей в мире.

Helena Lopes/CC0
1/9

Алкоголь

Всего три порции любого вида алкогольных напитков способны вызвать приступ голода, даже если вы поели лишь несколько минут назад. Дело в том, что алкоголь влияет на определенные гормоны и нейромедиаторы, вызывающие чувство голода, а еще спиртное снижает запас углеводов в организме и раздражает слизистую желудка, усиливая выработку желудочного сока.

Pratiksha Mohanty/CC0
2/9

Специи

Не стоит перебарщивать со специями и пряностями, если не хотите переесть. Перец, соль, горчица, хрен, укроп, базилик, корица и другие натуральные усилители вкуса не только делают блюда более вкусными, но и заметно повышают аппетит, что зачастую влечет за собой переедание.

Iwona Castiello d'Antonio/CC0
3/9

Сладости, батончики и мюсли

Все эти перекусы и сладкие десерты способны отлично утолить чувство голода, но лишь на короткое время. Они резко повышают уровень глюкозы в крови, который и понижается так же быстро, что ведет к возобновлению чувства голода.

Alisha Hieb/CC0
4/9

Обезжиренный йогурт

Йогурт сам по себе не очень сытный продукт, а если он еще и обезжиренный, то тем более. Утолить голод таким продуктом получится лишь на очень короткий срок, а в перспективе такой перекус может привести к перееданию, ведь чтобы компенсировать отсутствие жира, в такой йогурт добавляют больше сахара, что влечет за собой усиление чувства голода.

Depositphotos
5/9

Яичные белки

Несмотря на то, что яичные белки являются «безопасным» диетическим продуктом, их употребление провоцирует усиление чувство голода. Причина проста — поскольку в белке почти нет жира и калорий, организм недополучает необходимую энергию и вещества, а потому чаще просит есть.

Stu Moffat/CC0
6/9

Фастфуд

Фастфуд имеет плохую репутацию и считается одной из основных причин ожирения во всем мире. И не случайно: усилители вкуса заставляют организм вырабатывать гормоны дофамин и серотонин, которые управляют аппетитом, в итоге вызывают переедание и даже зависимость.

Mahmoud Fawzy/CC0
7/9

Суши

Казалось бы, что суши, которые готовятся из риса, морепродуктов, рыбы и овощей, наоборот, должны хорошо насыщать организм и надолго утолять чувство голода. Но нет. Во-первых, суши готовят из белого риса, в котором совсем нет клетчатки, а ведь именно она снижает чувство голода и помогает не переедать. Во-вторых, суши очень калорийны — один ролл может содержать около 400-500 калорий. Свою «работу» также выполняет и соленый соевый соус, который вызывает сильное чувство жажды, которое легко спутать с чувством голода.

Bozhin Karaivanov/CC0
8/9

Макаронные и мучные изделия из высшего сорта муки

Мука высшего сорта, которую используют для приготовления пасты и мучных изделий, очищена практически от всех полезных питательных веществ, и все, что она дает организму, — это простые углеводы и пустые калории. А значит, какой бы большой ни была порция макарон или булочка, чувство голода вернется к вам очень быстро.

REGINE THOLEN/CC0
9/9

Кислые овощи и фрукты

Удивительно, но факт. Полезный перекус яблоком или апельсином может сыграть злую шутку. Яблоки, особенно зеленые, а также другие кислые овощи и фрукты (лимон, апельсин, маринованные огурцы, квашеная капуста и другие), раздражают слизистую, тем самым усиливают выработку желудочного сока, а поэтому есть после них хочется еще больше.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Медведев назвал ненужными переговоры с Зеленским
Песков: вводить штрафы за отказ от вакцинации в России нереально
Новая сторублевая купюра появится в России
Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике
Врачи рассказали о средней продолжительности коронавируса
Синоптики спрогнозировали резкое потепление в ряде регионов РФ
Здоровье
Официантка увеличила ягодицы в клинике без лицензии и умерла Ей было 22 года.
Hi-Tech
Новый лидер. Назван смартфон с лучшим дисплеем По версии DxOMark
Горячие темы на Авто
А че за бардак в этой стране ? 266
Нобелевский лауреат мира Дмитрий Муратов 243
Чтобы не завершать прекрасный день навязываемой любителями гомосятиной 215
Пятница. Но! Минибикини 69))Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, Трутся спиной медведи о земную ось. 138
Кино
«Миша сейчас там умирает»: Васильева призвала спасти Ефремова Актриса поразмышляла о справедливости наказания для отбывающего срок Ефремова
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
15 хитов AliExpress, которые согреют холодными вечерами
Дети
Певица Нюша рассекретила пол будущего малыша Звезда вместе с супругом готовится к появлению на свет второго ребенка
Леди
Собчак раскрыла подробности и ответила на обвинения после ДТП В СМИ появляется много недостоверных сведений о случившемся
Дом
Как выглядит квартира 39-летней Водонаевой (фото)
7 красивых и практичных идей для хранения бытовой химии в ванной
5 самых интересных DIY-идей для вашего интерьера из TikTok
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь