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16:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Изобретатель-самоучка построил для жены вращающийся дом (видео)

На строительство у него ушло шесть лет.

72-летний Войин Кусич из Республики Сербской (Босния и Герцеговина) настолько устал делать регулярный ремонт дома по желанию своей супруги, что построил ей дом, который поворачивается вокруг своей оси.

Расположенный на плодородной равнине недалеко от города Србак дом вращается вокруг 7-метровой оси.

Скорость вращения можно регулировать: например, на самой маленькой скорости дом делает полный оборот за 24 часа, а на самой быстрой — за 22 секунды.

По словам Кусича, идея необычной постройки пришла к нему после того, как он устал делать регулярные ремонты и перепланировки в их старом доме. Изобретатель рассказал, что его супруге быстро надоедали одинаковые виды за окном, а потому она просила его менять комнаты местами и делать перестановки. Зато теперь она без каких-либо усилий может выбрать себе тот вид, что пожелает — на кукурузное поле, речку, лес или улицу с домами соседей.

Разработка и строительство вращающегося дома заняли шесть лет. Правда, на некоторое время он был вынужден прервать работы из-за своего сердечного приступа. Кусич отметил, что очень боялся умереть, пока его проект не закончен, ведь никаких планов и чертежей у него не было, а все детали он держал в своей голове.

Мужчина сказал, что на масштабный проект его вдохновили сербско-американские изобретатели Никола Тесла и Михаил Пупин, и что происхождение из бедной семьи без возможности получить хорошее образование заставило его искать способы делать вещи самостоятельно. Кстати, по словам изобретателя, новая постройка также более устойчива к землетрясениям, чем стационарные дома, пишет Reuters.

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