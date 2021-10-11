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17:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведь-эквилибрист попал в фотоловушку в России (видео)

Косолапый решил перейти озеро по тонкому бревну.

Сотрудники Хинганского заповедника поделились в соцсетях забавными кадрами, снятыми фотоловушкой, установленной у края небольшого озера неподалеку от так называемой Царской дороги.

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Небольшое, но глубокое озеро, образовавшееся на месте старого вырытого карьера (из него брали грунт для строительства дороги), пользуется огромной популярностью у диких зверей. Особенно животные любят бревно, перекинутое с одного берега на другой.

Это старое дерево служит мостом как для сотрудников заповедника, так и для зверей.

А особую страсть к нему питают местные медведи.

На новых кадрах с фотоловушки как раз запечатлен момент переправы большого медведя по бревну.

Сначала косолапый очень уверено шагал по импровизированному мосту, но в какой-то момент потерял равновесие и плюхнулся прямо в воду. Но, судя по всему, ему выступление понравилось, и через пару минут он вылез из воды, снова забрался на бревно и пошел в обратном направлении.

Екатерина Гура

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