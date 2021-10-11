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18:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон снял невероятные «рыбные узоры» у берегов США (видео)

С высоты сложно понять, что извивающаяся лента в воде — это тысячи крошечных рыб.

10 октября оператор Джоанна Стейдл с помощью беспилотника сняла захватывающие кадры у берегов Лонг-Айленда в Нью-Йорке. На кадрах, снятых с высоты, можно увидеть в голубой воде меняющиеся узоры, которые похожи на движущиеся в воде водоросли.

Но как только дрон спускается ниже, становится понятно, что гигантское пятно в воде — это огромная стая небольших рыб под названием атлантический менхэден.

Менхэдены не используются непосредственно в пищу. Они перерабатываются в рыбий жир и рыбную муку, которые используются в качестве пищевых ингредиентов, корма для животных и пищевых добавок. Рыбий жир, изготовленный из менхэдена, также используется в качестве сырья для таких продуктов, как губная помада.

В осенние и зимние месяцы этих рыбок можно наблюдать у южных берегов Северной Америки, а с приходам лета они перебираются подальше, в океанские прохладные воды.

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