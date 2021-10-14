Почта Mail.ru показала путь электронных писем в коротком ролике

Почта Mail.ru входит в топ-5 мировых почтовых сервисов. Среди ее ключевых особенностей — неограниченный объем ящика, возможность пересылки аттачей до 20 гигабайт, умная сортировка писем, уникальные темы оформления интерфейса и писем и многое другое.
Mail.ru защищает от лишних рассылок: в почтовом ящике все рассылки собраны на одной странице. Здесь можно отписаться от неинтересных рассылок и удалить письма, которые от них остались.
Почтовые ящики пользователей надежно защищены от вирусов и спама: почта предупредит о мошенниках и заблокирует тех, кто попробует вас взломать.
Почта Mail.ru объединяет сервисы, которые помогают решать все дела в одном месте. Это Календарь, Задачи, Видеозвонки, а также умный голосовой помощник Маруся, который проверит почту, прочитает письмо, напомнит о встречах, сообщит погоду и новости.
Чтобы вся почта была под рукой, в Почте Mail.ru можно подключить все почтовые аккаунты, даже других сервисов: Google, «Яндекс», iCloud и так далее.
Почта и другие сервисы доступны на любом устройстве: на телефоне, компьютере и планшете.