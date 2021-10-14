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22:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Почта Mail.ru показала путь электронных писем в коротком ролике

15 октября крупнейший почтовый сервис России Mail.ru отмечает 23 года с момента создания. Сегодня Почта Mail.ru доставляет до миллиона писем в минуту по всему миру. Сложный процесс доставки происходит буквально за долю секунды. В короткой анимации мы показываем, какие механизмы за этим скрыты, и поздравляем любимую почту с праздником!

Во время загрузки произошла ошибка.

Почта Mail.ru входит в топ-5 мировых почтовых сервисов. Среди ее ключевых особенностей — неограниченный объем ящика, возможность пересылки аттачей до 20 гигабайт, умная сортировка писем, уникальные темы оформления интерфейса и писем и многое другое.

Mail.ru защищает от лишних рассылок: в почтовом ящике все рассылки собраны на одной странице. Здесь можно отписаться от неинтересных рассылок и удалить письма, которые от них остались.

Почтовые ящики пользователей надежно защищены от вирусов и спама: почта предупредит о мошенниках и заблокирует тех, кто попробует вас взломать.

Почта Mail.ru объединяет сервисы, которые помогают решать все дела в одном месте. Это Календарь, Задачи, Видеозвонки, а также умный голосовой помощник Маруся, который проверит почту, прочитает письмо, напомнит о встречах, сообщит погоду и новости.

Чтобы вся почта была под рукой, в Почте Mail.ru можно подключить все почтовые аккаунты, даже других сервисов: Google, «Яндекс», iCloud и так далее.

Почта и другие сервисы доступны на любом устройстве: на телефоне, компьютере и планшете.

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