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15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Юкатане нашли заросли со 120-тысячелетней историей

Глубоко в тропических лесах полуострова Юкатан вдоль реки Сан-Педро находится болотистая местность с зарослями ризофоры мангле — мангровых растений, которые обычно растут в соленых приливных водах тропиков. Это странно, поскольку до ближайшего морского берега отсюда не менее 170 километров.

Ученые проанализировали геномы 79 деревьев на 11 участках Юкатана и обнаружили, что эта уникальная экосистема насчитывает не менее 120 тысяч лет.

Известно, что между двумя последними оледенениями на Земле все полярные ледяные шапки растаяли, и уровень моря был примерно на 6−9 метров выше современного. Большая часть Юкатана была покрыта водой, а на прибрежных участках появилась экосистема соленых мангровых зарослей.

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Затем, во время последнего ледникового периода, океаны отступили, но прибрежная экосистема местности чудом сохранилась.

«Это открытие необычайно», — утверждает биолог Фелипе Сапата из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Ученые считают, что уникальные доисторические заросли сохранились благодаря богатым отложениям кальция в местной почве. Если его достаточно, мангры могут прижиться и без питательных веществ из моря.

Уникальная экосистема может дать подсказки о том, что ожидает нас в будущем. По прогнозам, к 2300 году уровень океана из-за глобального потепления может подняться на пять метров.

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