An inland population of red mangroves along the San Pedro Mártir River is likely a relict from the last interglacial period around 120,000 years ago. In PNAS: https://t.co/VOhHxJCBBV pic.twitter.com/1yP4F8KXQB— PNASNews (@PNASNews) October 5, 2021
15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Юкатане нашли заросли со 120-тысячелетней историей
Глубоко в тропических лесах полуострова Юкатан вдоль реки Сан-Педро находится болотистая местность с зарослями ризофоры мангле — мангровых растений, которые обычно растут в соленых приливных водах тропиков. Это странно, поскольку до ближайшего морского берега отсюда не менее 170 километров.