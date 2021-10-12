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16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Китае редчайший черный олень попал в объектив фотоловушки

Эти животные крайне пугливы и редко попадаются в поле зрения.

Руководство Центра охраны окружающей среды и исследований дикой природы Ханчжоу на юго-востоке Китая рассказало о восстановлении популяции чрезвычайно редкого животного черного мунтжака, также известного, как черный олень. Эти небольшие олени обитают в Китае только в провинции Чжэцзян и некоторых горных районах в соседних Аньхой, Цзянси и Фуцзянь и находятся под государственной охраной первой категории как «исчезающий вид».

Однако новые данные вселяют оптимизм. В конце сентября сотрудники природоохранного центра смогли получить данные с нескольких фотоловушек, установленных в начале года в районе Юйхан. Оказалось, что разные ловушки записали несколько случаев появления мунтжаков в этом районе, причем некоторые из них ходили не по одному, а парами.

Из-за своей природной боязливости эти животные встречаются довольно редко и потому их стали считать одним из самых загадочных видов животных в мире. Их изучение также усложнено этим фактом.

По словам сотрудников Центра, полученные записи не только доказывают присутствие этих редких животных в данном районе, но и свидетельствуют о том, что популяция черных оленей увеличивается и они начинают расширять ареал своего обитания.

До этого считалось, что черные мунтжаки обитают лишь на больших высотах и спускаются только зимой, когда не хватает пищи.
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Но благодаря фотоловушкам удалось выяснить, что редкое животное обитает летом в низкогорных районах на высоте 507 метров, 469 метров и 321 метра, где были установлены камеры. Новая информация имеет большое значение для будущей охраны мунтжака и его исследований.

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Екатерина Гура

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