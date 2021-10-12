В Чили появились бактерии, которые могут съесть гвоздь за три дня

В Чили проходят лабораторные испытания с бактериями, питающимися металлами. Они могут съесть гвоздь за три дня, сообщает AFP.
Речь идет об окисляющей железо бактерии Leptospirillum. Чилийский биотехнолог Надак Реалес получила образцы этих экстремофилов из гейзеров Татио в Андах.
Первоначально бактериям, живущим в экстремальных условиях, требовалось примерно два месяца, чтобы разрушить гвоздь. Исследователь заставила микроорганизмы голодать, и они начали эволюционировать в борьбе за выживание. Каждому новому поколению бактерий требовалось все меньше времени для поглощения пищи. В конечном итоге срок, за который они могли поглотить гвоздь, сократился до трех дней.
Ученые надеются, что в будущем с помощью таких микроорганизмов можно будет уничтожать загрязняющие окружающую среду побочные продукты добычи полезных ископаемых.