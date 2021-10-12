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17:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиле нашли крупнейший в мире винный завод Византийского периода

По данным ученых, здесь производили около двух миллионов литров вина в год.

Израильские археологи сделали неожиданное открытие в Явне. Там они обнаружили древнюю винодельню возрастом 1,5 тысячи лет, которая в свое время была крупнейшей в мире. Сообщается, что местное вино производили в промышленных объемах — почти два миллиона литров в год.

Винодельческий комплекс площадью почти семь тысяч квадратных метров состоял из бассейнов, в которых работники ногами давили виноград, отсеков для брожения и восьмиугольных ям, в которых хранилось готовое вино. Археологи из Управления древностей Израиля также нашли на территории комплекса огромное количество разбитых и целых кувшинов, в которые разливали готовое вино и затем доставляли покупателям и в порты.

Доктор Эли Хадад, Лиат Надав-Зив и доктор Джон Селигман, руководители раскопок от имени Управления древностей Израиля, рассказали, что на территории фабрики были обнаружены и декоративные ниши в форме раковин, украшавшие винные прессы.

Такая архитектурная находка свидетельствует о большом богатстве владельцев фабрики.

Специалисты говорят, что вино, производимое в Явне, в древние времена называлось «Газским или Ашкелонским вином» (в честь портов Газы и Ашкелона, куда вино отправлялось на экспорт), оно было белым и считалось высококачественным и престижным. По словам археологов, вино, произведенное в Явне, получило международную известность и достигло Европы и Африки.

Как говорят ученые, 1,5 тысячи лет назад употребление вина было очень распространено не только среди взрослых, но и среди детей. Оно заменяло воду, так как найти источник чистой воды в те времена было довольно проблематично. Кроме того, вино использовалось в качестве специй и «усилителей вкуса» для приготовления пищи.

Екатерина Гура

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