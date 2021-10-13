14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, что гориллы могут различать человеческие голоса
Животные также связывают эти голоса со своим опытом и эмоциями.
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Известно, что многие животные узнают голоса представителей своего вида, а некоторые даже могут узнавать голоса представителей других видов. Кроме того, домашние животные и те, кто находится в постоянном контакте с человеком, способны различать тон говорящего, который помогает им определить возможную опасность.
Команда исследователей из Университета Джорджии решила узнать, как на человеческие голоса реагируют гориллы и провела эксперимент в зоопарке Атланты.
В течение месяцев ученые проигрывали обезьянам аудиозаписи голосов трех типов: постоянные смотрители, работавшие с гориллами не менее четырех лет и поддерживающие с ними хорошие отношения; люди, которых обезьяны знали и с которыми плохо общались, в том числе ветеринары и обслуживающий персонал; и люди, которые не знакомы с животными. На записях все эти люди одинаковыми приветливым тоном говорили фразу «Доброе утро. Здравствуйте», которой обычно смотрители приветствуют горилл.
Исследователи обнаружили, что содержащиеся в неволе гориллы практически не реагировали на голоса смотрителей, с которыми они дружили. Зато выражали обеспокоенность (бросали свои дела, следили за источником звука, начинали кричать
Этот эксперимент показал, что гориллы не только различали голоса людей, но и связывали их со своим опытом и воспоминаниями, определяя свою связь с данным человеком.
Хотя этот проект был посвящен гориллам, содержащимся в неволе, его результаты имеют более широкое значение. Вопрос о том, могут ли неприрученные животные распознавать отдельных людей, остается неясным, но ученые уже в ближайшее время планируют заняться этими исследованиями.
Екатерина Гура