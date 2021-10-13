Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
В России за сутки зафиксировано более 28,7 тыс. случаев COVID-19Наибольшее число новых случаев за 24 часа зафиксировано в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2470) и в Московской области (1898)
Фоторепортажи
5Названы 5 крупнейших катастроф на воде за 30 лет
10Названы 10 слов, которые нельзя перевести на русский язык
14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что гориллы могут различать человеческие голоса

Животные также связывают эти голоса со своим опытом и эмоциями.

Источник: Depositphotos

Известно, что многие животные узнают голоса представителей своего вида, а некоторые даже могут узнавать голоса представителей других видов. Кроме того, домашние животные и те, кто находится в постоянном контакте с человеком, способны различать тон говорящего, который помогает им определить возможную опасность.

Команда исследователей из Университета Джорджии решила узнать, как на человеческие голоса реагируют гориллы и провела эксперимент в зоопарке Атланты.

Новость
Горилла в облаке бабочек и другие победители фотоконкурса Nature Conservancy

В течение месяцев ученые проигрывали обезьянам аудиозаписи голосов трех типов: постоянные смотрители, работавшие с гориллами не менее четырех лет и поддерживающие с ними хорошие отношения; люди, которых обезьяны знали и с которыми плохо общались, в том числе ветеринары и обслуживающий персонал; и люди, которые не знакомы с животными. На записях все эти люди одинаковыми приветливым тоном говорили фразу «Доброе утро. Здравствуйте», которой обычно смотрители приветствуют горилл.

Исследователи обнаружили, что содержащиеся в неволе гориллы практически не реагировали на голоса смотрителей, с которыми они дружили. Зато выражали обеспокоенность (бросали свои дела, следили за источником звука, начинали кричать и т. д.), когда слышали голоса людей, которых они не знали или с которыми у них были плохие отношения и прошлый опыт.

Этот эксперимент показал, что гориллы не только различали голоса людей, но и связывали их со своим опытом и воспоминаниями, определяя свою связь с данным человеком.

Хотя этот проект был посвящен гориллам, содержащимся в неволе, его результаты имеют более широкое значение. Вопрос о том, могут ли неприрученные животные распознавать отдельных людей, остается неясным, но ученые уже в ближайшее время планируют заняться этими исследованиями.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Поклонская назвала честью, а не ссылкой назначение в Кабо-Верде
Момент ДТП с участием Собчак попал на видео
ОПЕК ухудшила прогноз по спросу на нефть в 2021 году
Черногория назвала россиян, получивших «золотые паспорта»
В ноябре россияне будут отдыхать четыре дня подряд
Эксперты: доходы не растут, уровень бедности в РФ не снижается
МИД: Санду запретили говорить о нормальных отношениях с Россией
Здоровье
Как и почему ковид вызывает тромбоз у переболевших Сегодня отмечается Всемирный день тромбоза.
Hi-Tech
Опубликовано первое фото «электронного льда» Такое случается не каждый день
Горячие темы на Авто
Предложение второе -- (за 2 дня ) 380
Кого обменяли на Нуланд? 230
Хаюшки,уважаемые! ) Хочу порадовать 154
А как правильно переоформить автомобиль??? 116
Кино
Том Круз удивил поклонников изменившимся внешним видом Обычно подтянутый актер появился на публике с заметно округлившимся лицом
Товары для дома
Топ-10 товаров с AliExpress для тех, у кого не работают соцсети
15 странных товаров для празднования Хэллоуина
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Популярные темы на «Детях»
Картинки 471
Такое поведение норма или намеренное оскорбление? 450
Ребёнок боится музыкальных занятий 433
Апокалипсис, с известными параметрами 368
Леди
Гоген Солнцев развелся с пожилой женой Участник российских телешоу опубликовал в инстаграме свидетельство о разводе
Дом
С чем сочетать разные виды дерева в интерьере
Как выглядит дом 56-летнего Роберта Дауни-младшего
5 убойных средств, которые отмоют жир с кухонного фартука
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь