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14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

На английском поле заметили снежно-белого валлаби

Его родина — Тасмания.

Британский фермер, выращивающий ячмень, не поверил своим глазам, когда увидел посреди поля белого валлаби.

Животное родом из Австралии появилось недалеко от английского города Кенилворт, сообщает UPI. «Я увидел его возле изгороди и подумал, что это кролик или кошка, — рассказал мужчина журналистам , — но затем он начал прыгать».

Белые валлаби обитают на острове Бруни в австралийском штате Тасмания.

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В Королевском обществе по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) заявили, что валлаби с красной шеей (Macropus rufogriseus) действительно существуют в дикой природе в Великобритании — это потомки животных, сбежавших из зоопарков. Но белый валлаби — это, скорее всего, сбежавшее домашнее животное.

В RSPCA посоветовали не приближаться к животному. поскольку оно может повести себя агрессивно.

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