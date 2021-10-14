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15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Власти итальянского города распродают дома за один евро

Городок находится рядом с горнолыжными курортами, а условия покупки более привлекательны, чем в соседних городах.

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Власти итальянского городка Пратола Пелинья, расположенного недалеко от Рима, по примеру своих соседей, решили преобразить город и привнести в него новую жизнь. В октябре они опубликовали официальную программу по продаже домов стоимостью в 1 евро.

Сообщается, что на продажу выставлены 250 домов, многие из которых находятся в неудовлетворительном или аварийном состоянии и требуют капитального ремонта. Так что покупатели должны понимать, что вместо 1 евро им придется все-таки потратить несколько тысяч на ремонт и обустройство, прежде чем они смогут въехать в жилье и наслаждаться итальянскими пейзажами.

Сообщается, что многие дома опустели после того, как жители стали покидать Пратола Пелинью и перебираться в большие города на заработки.

Ситуацию также усугубили несколько землетрясений, произошедшие здесь за последние несколько десятилетий, самым сильным из которых оказалось землетрясение 2009 года, разрушившее близлежащий город Л’Акуила.

Отметим, что город Пратола Пелинья находится в регионе Абруццо, в Апеннинских горах, и расположен недалеко от известных горнолыжных курортов Италии. Когда-то население города составляло 13 тысяч человек, но с 2009 года оно сократилось до 7 тысяч. Продажей дешевой недвижимости местные власти хотят «оживить» город, привлечь новых людей и вернуть былую красоту архитектуре старых районов.

Кстати, условия покупки дешевого жилья здесь значительно отличаются от других итальянских регионов. Чтобы купить дом в Пратола Пелинья не нужно вносить большой залог, а ремонт дома можно растянуть на несколько лет. По словам местных чиновников, наказания в виде штрафов за несвоевременный ремонт и большие залоги лишь отпугивают потенциальных покупателей, а они хотят, чтобы новые жители города чувствовали там себя как дома и были окружены друзьями и поддержкой.

Некоторые дома из списка уже были проданы, так что покупателям стоит поторопиться с выбором.

Полный список дешевой недвижимости по программе можно найти на официальном сайте ратуши.

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