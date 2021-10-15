16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотоловушка в китайском заповеднике сняла самую популярную звериную тропу (видео)
За несколько месяцев в объектив попали медведи, обезьяны, рыси и множество других животных.
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Сотрудники природного заповедника Танцзяхэ в провинции Сычуань на юго-западе Китая поделились подборкой видео, снятых инфракрасной камерой у одной, как оказалось, очень популярной лесной тропы.
Видео, которое смонтировано из разных кадров, снятых с марта по август 2021 года, показывает огромное биоразнообразие данного заповедника.
Так в объектив камеры попали панда, гималайский медведь, рысь, несколько разных видов обезьян, олени, козлы, фазаны, куницы и много других видов животных и птиц.
А в целом Китай занимает первое место в мире по количеству охраняемых природных заповедников. Они охватывают почти 30 процентов территории страны.
Екатерина Гура