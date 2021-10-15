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16:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотоловушка в китайском заповеднике сняла самую популярную звериную тропу (видео)

За несколько месяцев в объектив попали медведи, обезьяны, рыси и множество других животных.

Сотрудники природного заповедника Танцзяхэ в провинции Сычуань на юго-западе Китая поделились подборкой видео, снятых инфракрасной камерой у одной, как оказалось, очень популярной лесной тропы.

Видео, которое смонтировано из разных кадров, снятых с марта по август 2021 года, показывает огромное биоразнообразие данного заповедника.

Так в объектив камеры попали панда, гималайский медведь, рысь, несколько разных видов обезьян, олени, козлы, фазаны, куницы и много других видов животных и птиц.

Заповедник Танцзяхэ считается одним из самых богатых по количеству обитающих здесь видов животных.

А в целом Китай занимает первое место в мире по количеству охраняемых природных заповедников. Они охватывают почти 30 процентов территории страны.

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