11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
10 любопытных фактов о хлебе, которые вы могли не знать
16 октября отмечают Всемирный день хлеба. Мы собрали забавные факты и цифры об одном из самых любимых продуктов в мире.
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Самому старому хлебу из найденных археологами 14,4 тысячи лет. Его обнаружили несколько лет назад в иорданской «Черной пустыне» — местности, почва которой потемнела из-за базальтовой вулканической лавы. Земледелие тут известно очень давно. Древний хлеб испекли из дикой пшеницы, ячменя, сушеной мякоти корней осоки и воды. Его запекали на горячих камнях.
Сортов хлеба невероятно много (ведь всевозможные лепешки и хлебцы тоже считаются). Собрать большинство сортов в одном месте попытались в 2018 году в Индии. На выставке в Хайдарабаде Кулинарная академия Индии представила 493 разновидности хлеба.
Самую большую буханку хлеба испекли в 2008 году в Бразилии. Она была похожа на багет, сложенный гармошкой, и весила 1571 килограмм.
Иногда по утрам мы так спешим, что не успеваем съесть даже хлеб с маслом. А вот австралиец Симарджит Чабра доказал, что может намазать 10 ломтиков хлеба маслом всего за 20,8 секунды. С этим достижением он попал в Книгу рекордов Гиннеса в 2018 году.
До изобретения резинового ластика, чтобы стереть написанное карандашом, в Японии использовали мягкие хлебные крошки.
За 9 минут комбайн в поле собирает достаточное количество пшеницы, чтобы испечь 70 буханок хлеба.
В Германии пекут больше всего разновидностей хлеба в мире — около 200. В Исландии существует традиционный хлеб, который пекут в горшочке, закопав его в землю возле горячего источника. Чиабатта считается традиционным итальянским хлебом, но он был изобретен совсем недавно — в 1982 году — как итальянский ответ французскому багету.
В среднем ломтик нарезного хлеба содержит 1 грамм жира и от 75 до 80 калорий. Если вы хотите сбросить вес, стоит отказаться от пшеничного хлеба в пользу ржаного, показали исследования. Чем дольше жевать хлеб, тем слаще становится его вкус, ведь слюна начинает расщеплять крахмал на сахар.
Хлеб в холодильнике черствеет в 6 раз быстрее, чем при комнатной температуре. А вот корица может продлить жизнь мучных изделий — она предотвращает рост плесени. Ученые даже создали хлебную упаковку на основе корицы.
Древние египтяне использовали заплесневелый хлеб для лечения ожогов — они знали о том, что плесень «работает» как антибиотик, задолго до открытия пенициллина Александром Флемингом.
Анна Лысенко