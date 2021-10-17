Названы 5 фактов о Кремлевском дворце, которые стоит узнать

Построен за рекордные сроки
Государственный Кремлёвский дворец построили всего за 16 месяцев. Это кратчайшие по тем временам сроки. Строительство активно поддерживал первый секретарь партии Никита Хрущев. Он же утвердил площадку для строительства на территории Кремля.
На банкете, посвященном завершению строительства, главный архитектор Москвы Михаил Посохин назвал Хрущева «первым зодчим этого глобального проекта», а сам дворец — «детищем оттепели».
До 1992 года грандиозное сооружение носило название Кремлёвского дворца съездов, ведь здесь проходили съезды партии, а также заседания ВЛКСМ и ВЦСПС.
В первоначальном проекте Дворец был рассчитан на 4 тысячи мест, но в итоге вмещает 6 тысяч зрителей. Косвенными «виновниками» этого оказались китайские архитекторы.
В 1959 году в Китае праздновалось образование КНР, и в стране решили построить десять крупных зданий в Пекине, в том числе Дворец съездов на 10 тысяч мест с огромным банкетным залом.
Никита Хрущев, присутствовавший на торжествах, был поражен этим сооружением. Вскоре было принято решение не только увеличить зал заседаний до 6 тысяч мест, но спроектировать банкетный зал максимальной вместимости.
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Прячет под собой археологические сокровища
При возведении дворца была снесена часть классицистических построек XIX века, разобрана старая Оружейная палата, древние фундаменты Царе-Борисова двора, палат цариц и царевен.
Из-за нехватки времени археологи изучили лишь 200 квадратных метров территории будущей застройки, которая располагалась на месте детинца эпохи Юрия Долгорукого. Большая часть археологической информации была утрачена при рытье котлована.
Вторая сцена Большого театра
Как театрально-концертная площадка, Государственный Кремлевский дворец с первых дней работы был отдан в распоряжение Большого театра СССР в качестве второй сцены. Даже в день открытия здесь показали фрагмент балета «Лебединое озеро».
На сцене дворца танцевали такие гении балета, как Ольга Лепешинская, Майя Плисецкая, Наталия Бессмертнова, Екатерина Максимова, Людмила Семеняка, Марис Лиепа, Владимир Васильев, Михаил Лавровский и другие.
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В 2013 году во дворце провели комплексную модернизацию звукового и светового оборудования. После этого Государственный Кремлевский дворец встал, по оценке авторитетных специалистов, в один ряд с такими прославленными залами мира, как «Карнеги-холл» и «Ирвин-плаз» в Нью-Йорке, «Шрайн Аудиториум» в Лос-Анджелесе, «Олимпия» в Париже, Королевский Шекспировский театр в Стрэтфорде и зал «Стравинский» в Монтре.
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