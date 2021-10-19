14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Солнечнодольск превратили в город муралов (фото, видео)
Здесь появились больше 4 десятков гигантских граффити.
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Поселок Солнечнодольск в Ставропольском крае, построенный почти полвека назад вокруг Ставропольской ГРЭС, превратили в галерею муралов под открытым небом.
В течение месяца 62 художника создавали гигантские граффити на местных многоэтажках в рамках международного фестиваля уличного искусства «Культурный код». Сейчас город украшает 41 новый мурал от художников из 16 стран.
Цель фестиваля — формирование новых туристических пространств и «превращение привычных серых микрорайонов в яркие точки на карте страны», говорят организаторы фестиваля. Звезды мирового мурал-арта создают «принципиально новую айдентику для моногородов “советского образца” и современных многоэтажных “миллионников”».
Первой площадкой интернационального проекта в 2019 году стал микрорайон Новая Трёхгорка в подмосковном Одинцово. В 2020 году художники работали в Челябинске.
Анна Лысенко