17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великобритании обнаружили гигантский осиный «дворец» (фото)
В нем помещалось до 100 тысяч ос.
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На чердаке одного из домов в британском Ковентри обнаружили гигантское осиное гнездо высотой почти 1 метр и окружностью 178 см.
В таком «домике» мог обитать рой из 100 тысяч ос, рассказал CoventryLive специалист по борьбе с вредителями Ральф Клюз, который удалил гнездо. По словам мужчины, это самое большое гнездо из всех, которые он видел за 24-летнюю карьеру.
Оказалось, гнезд на чердаке было сразу три. Второе из них было размером с футбольный мяч, а третье — немного меньше.
Известно, что осы используют гнезда только один сезон, а значит, они возвели свой «дворец» очень быстро — за один раз, без «достроек», добавил эксперт.
Анна Лысенко