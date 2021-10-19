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17:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великобритании обнаружили гигантский осиный «дворец» (фото)

В нем помещалось до 100 тысяч ос.

На чердаке одного из домов в британском Ковентри обнаружили гигантское осиное гнездо высотой почти 1 метр и окружностью 178 см.

В таком «домике» мог обитать рой из 100 тысяч ос, рассказал CoventryLive специалист по борьбе с вредителями Ральф Клюз, который удалил гнездо. По словам мужчины, это самое большое гнездо из всех, которые он видел за 24-летнюю карьеру.

Оказалось, гнезд на чердаке было сразу три. Второе из них было размером с футбольный мяч, а третье — немного меньше.

Известно, что осы используют гнезда только один сезон, а значит, они возвели свой «дворец» очень быстро — за один раз, без «достроек», добавил эксперт.

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