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13:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: Разбираетесь ли вы в национальной еде разных стран мира?

Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник отмечают повара и кулинары.

В связи с Днем повара предлагаем пройти тест на знание национальных блюд разных стран мира и проверить свои познания в еде.

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Екатерина Гура

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

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