13:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: Разбираетесь ли вы в национальной еде разных стран мира?
Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник отмечают повара и кулинары.
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Ежегодно 20 октября свой профессиональный праздник отмечают повара и кулинары.
В связи с Днем повара предлагаем пройти тест на знание национальных блюд разных стран мира и проверить свои познания в еде.
Екатерина Гура
Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.