14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые предупредили о гигантских дырах в Арктике
Из-за глобального потепления они будут появляться все чаще.
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К северу от острова Элсмир в Канаде образовалась огромная дыра во льду, вызывающая беспокойство у исследователей.
Она появилась 14 мая 2020 года и уже днем позже расширилась примерно до 100 км в длину и 29 км в ширину, а 26 мая затянулась.
Изучив спутниковые снимки, ученые из Канады установили, что это странное событие не было разовым. Такие же дыры появлялись в канадской Арктике в 1988 и 2004 годах.
Появление полыньи в этом регионе необычно само по себе. Северное побережье Канады и Гренландии ученые называют зоной «последнего льда». Площади морского льда в Северном Ледовитом океане резко сокращаются из-за глобального потепления. Считается, что дольше всего он продержится именно в этом регионе.
Чтобы в зоне «последнего льда» появилась такая огромная полынья, нужно либо чтобы вода под толстым слоем льда стала очень теплой, либо чтобы лед сдуло сильным ветром, говорят исследователи.
Скорее всего, именно ветер стал причиной необычного события, что тоже не совсем привычно, сказал Дэвид Бэбб, исследователь морского льда из Университета Манитобы в Виннипеге, ведь ветер в этом районе не такой сильный, как ветры у побережья.
По словам ученых, дыра показывает, как быстро и сильно меняется Арктика из-за антропогенного влияния. Они ожидают, что такие дыры будут появляться чаще, а затягивающий их лед — все тоньше.
Анна Лысенко