В Гонконге пустили автобус для тех, кто не может уснуть

Страдающие от бессонницы жители Гонконга получили возможность как следует выспаться благодаря «сонному» автобусному туру.
Купив на него билет, пассажиры проведут в туристическом двухэтажном автобусе 5 часов, неспешно проехав по родному городу 76 километров, сообщает AP. Медленная езда, считают организаторы тура, их обязательно убаюкает.
«Когда мы проводили мозговой штурм по поводу новых туров, я увидел в соцсети сообщение своего друга. Он писал, что так нервничает из-за своей работы, что не может спать по ночам», — рассказал журналистам Кеннет Конг, менеджер компании-организатора автобусных туров.
«Но когда он ехал в автобусе на работу, он тут же засыпал, — добавил Конг. — Его пост вдохновил нас на создание этого тура».
Билеты в «сонный» автобус стоят от 13 до 51 доллара в зависимости от того, на каком этаже места. Пассажирам также выдают маску для глаз и беруши.
Билеты на первую поездку были распроданы сразу.