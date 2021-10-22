17:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
У кошек обнаружили «хорошие» бактерии, которые лечат инфекции
Их можно будет использовать для лечения людей.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
«Хорошие» бактерии, живущие в организме здоровых кошек, вырабатывают антитела, которые могут защищать от кокковых бактерий Staphylococcus pseudintermedius, установили ученые из США.
Известно, что патоген Staphylococcus pseudintermedius вызывает тяжелые кожные инфекции у домашних животных и людей. Если животное больно или ранено и эти бактерии попали в организм, они начинают бесконтрольно размножаться. Это приводит к пиодермии, инфекции мочевыводящих путей и другим болезням.
Чаще инфекция поражает собак, а кошки к ней более устойчивы. Ученые изучили бактерии, найденные на коже кошек, и выделили уникальный штамм «полезной» бактерии S. felis C4. Изучив ее геном, ученые обнаружили составляющие, оказывающие антимикробное и противовоспалительное действие.
Ученые перенесли «чудо-бактерию» на кожу мышей, зараженных Staphylococcus pseudintermedius, и вскоре грызуны пошли на поправку.
Исследователи пришли к выводу, что полезную бактерию можно будет использовать в бактериотерапии против трудно поддающихся лечению кожных инфекций животных и человека.
Анна Лысенко