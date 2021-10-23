12:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Загадочный красавец: названы главные факты о снежном барсе
23 октября отмечают Международный день снежного барса. Мы собрали самые интересные факты об этом уникальном животном.
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В мире насчитывается не больше 4 тысяч снежных барсов. Во всех странах, где он обитает — а это Россия, Монголия, Китай, Казахстан, Афганистан, Индия, Киргизия, Непал, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Бутан — ирбис имеет статус редкого или исчезающего вида и занесен в Красные книги.
Ирбис до сих пор остается одним из самых малоизученных видов кошачьих во всем мире, отмечает Всемирный фонд дикой природы. «Очень мало известно о биологии и экологии этого редкого хищника, а численность его в пределах современного ареала определена весьма условно», — говорят специалисты.
В погоне за добычей снежный барс может прыгнуть на расстояние до 6 метров. В этом ему помогает хвост, который служит балансиром. По длине он превышает три четверти длины тела барса.
Российский снежный барс — самый «северный» из всех. Он обитает в горах Алтае-Саянского экорегиона. Численность ирбиса в нашей стране составляет всего лишь 1−2% от мировой численности вида. По оценкам экспертов WWF, в российской части Алтае-Саянского экорегиона насчитывается около 70−90 особей снежного барса.
Ирбис обычно обитает на высоте 1,5−4 км над уровнем моря, но иногда этого хищника замечали и на высоте до 6 км. По традиции, советским альпинистам, покорившим все пять гор-семитысячников на территории СССР, присваивался неофициальный титул «Снежный барс».
Выживание популяции снежного барса в России напрямую зависит от того, сможет ли он скрещиваться с ирбисами в соседней Монголии и Китае, что обеспечит ему генетическое разнообразие. Хищникам нужно создать своеобразный «коридор», поэтому российские ученые, экологи и защитники природы активно сотрудничают со своими коллегами из Монголии и Казахстана.
Снежные барсы страдают прежде всего от браконьеров. На ирбисов нарушители охотятся крайне редко, но часто устанавливают проволочные петли для кабарги, чья мускусная железа — дорогостоящий трофей. В смертельную ловушку попадают и снежные барсы.
В Республике Тыва ирбисы нередко нападают на скот, поэтому им угрожает отстрел или отлов. Специалисты придумали несколько способов защитить редких хищников. В отдельных случаях чабанам выплачивают компенсацию за потерянный скот, а чаще — устанавливают защитные сетки в загонах для скота, пробраться за которые хищники не могут.
Анна Лысенко по материалам WWF