17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Перед египетскими пирамидами установили гигантские ладони
Необычная выставка — первое подобное событие в Гизе за всю историю пирамид.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Рядом с пирамидами в Гизе появились необычные скульптуры: гигантские ладони из проволоки, перламутровые «капли», «торчащие» из песка руки и другие инсталляции.
Это произведения скульпторов с мировым именем, таких как Лоренцо Куинн, Шерин Гирги, JR, Жоао Тревизан, Александр Пономарев и других. Они экспонируются в знаменитом историческом месте в рамках четвертой ежегодной выставки Art D'Égypte, которая в этом году носит название Forever Is Now.
«Это первая выставка такого рода за 4500-летнюю историю пирамид Гизы. Она представляет собой слияние древнего наследия и современного искусства рядом с самым древним и последним сохранившимся из семи чудес древнего мира», — говорят организаторы.
Увидеть скульптуры в Гизе можно до 7 ноября.
Анна Лысенко