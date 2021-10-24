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17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Перед египетскими пирамидами установили гигантские ладони

Необычная выставка — первое подобное событие в Гизе за всю историю пирамид.

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Лоренцо Куинн, "Вместе"

Рядом с пирамидами в Гизе появились необычные скульптуры: гигантские ладони из проволоки, перламутровые «капли», «торчащие» из песка руки и другие инсталляции.

Это произведения скульпторов с мировым именем, таких как Лоренцо Куинн, Шерин Гирги, JR, Жоао Тревизан, Александр Пономарев и других. Они экспонируются в знаменитом историческом месте в рамках четвертой ежегодной выставки Art D'Égypte, которая в этом году носит название Forever Is Now.

«Это первая выставка такого рода за 4500-летнюю историю пирамид Гизы. Она представляет собой слияние древнего наследия и современного искусства рядом с самым древним и последним сохранившимся из семи чудес древнего мира», — говорят организаторы.

Увидеть скульптуры в Гизе можно до 7 ноября.

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JR, "Привет из Гизы"
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Шерин Гирги, "Вот я вернулась"
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Александр Пономарев, "Уроборос"
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Моатаз Наср, "Барзах"
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Шустер + Мозли, "В доме скрытых мест"
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Гизела Колон, "Вечность сейчас"
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Жоао Тревизан, "Тело, которое поднимается"
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Султан бин Фахад, "R III"
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Анна Лысенко

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