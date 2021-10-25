Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 25 октябряДень рождения Пабло Пикассо, первая бытовая микроволновка, землетрясение и цунами в Индонезии и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
12:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Суматре нашли «след» легендарного Золотого Острова

Сказочные сокровища на дне реки могут быть «казной» древнего царства.

Рыбаки в Индонезии, возможно, отыскали часть легендарных богатств древнего малайского царства Шривиджая, необъяснимо исчезнувшего в XIV веке.

Такую гипотезу озвучил британский морской археолог, доктор Шон Кингсли, сообщает Guardian. Исследователь заметил, что за последние 5 лет рыбаки на Суматре обнаружили на дне реки Муси в окрестностях Палембанга множество золотых украшений, статуэток и драгоценных камней общей стоимостью в десятки миллионов долларов.

Местные жители раздобыли старые акваланги и стали исследовать реку по ночам, прячась от властей. Найденные исторические ценности они незаконно продают на черном рынке. По словам исследователя, найденные вещи «напоминают сокровища из сказок о Синдбаде-мореходе», но они существуют на самом деле.

Кингсли предполагает, что рыбаки, возможно, обнаружили затерянные сокровища царства Шривиджая, о сказочном богатстве которого ходили легенды. Оно существовало с примерно с 200 по 1400 год нашей эры и было известно в древнем мире как Золотой Остров. Считается, что столицей государства был город Палембанг, в окрестностях которого и находят неожиданные сокровища.

Шривиджая быстро расширялась, захватывая новые владения, не гнушалась пиратством и активно экспортировала жемчуг, слоновую кость, черепаший панцирь, янтарь, специи и благовония. Царство «контролировало артерии Морского шелкового пути», отмечает Кингсли.

Упадок царства начался из-за стремления к независимости вассальных царств и развития пиратства. Сыграло свою роль и усиление китайского торгового флота. В конце концов Шривиджая сама попала в вассальную зависимость от яванской империи Маджапахит, а вскоре прекратила свое существование.

Сейчас задачей номер один является остановить незаконную продажу исторических сокровищ и установить их происхождение, говорит эксперт.

Суперскидки до -70% на электронику, модную одежду, обувь и многое другое

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
В шести регионах России начались нерабочие дни
В Турции задержали семерых россиян по подозрению в поджоге леса
В ноябре начнут выдавать новые субсидии и компенсации
В России обновлен суточный максимум заразившихся COVID-19
Инфекционист назвал «любимые органы» коронавируса
Путин поручил запретить работу ресторанов и клубов по ночам
Вирусолог спрогнозировал пик волны COVID-19
Gnezdo.ru
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Мы снова увидим Заворотнюк на экранах: где и когда
Hi-Tech
Раскрыт необычный способ быстро проверить натуральность продуктов Рассказываем, как проверить качество продуктов в магазине с помощью смартфона
Авто
Куда точно не стоит ехать в нерабочие дни В шести регионах России начался период нерабочих дней — многое закрыто
Кино
Друг Светличной прокомментировал информацию о ее исчезновении 81-летняя актриса почти неделю не выходит на связь с родственниками
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Дети
Анджелина Джоли с дочками блистали на красной дорожке в Риме Девочки выросли настоящими красавицами
Леди
Названы самые красивые звезды, увеличившие грудь (мнение хирурга) Случаев, когда установка имплантов помогла звездам чувствовать себя увереннее, немало
Дом
В США продали особняк Аль Капоне. Он стоил больше 1 млрд рублей
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
7 интерьеров, где удалось вписать музыкальные инструменты
7 зарубежных ванных комнат с мебелью ИКЕА (это красиво!)
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь