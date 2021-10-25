На Суматре нашли «след» легендарного Золотого Острова

Рыбаки в Индонезии, возможно, отыскали часть легендарных богатств древнего малайского царства Шривиджая, необъяснимо исчезнувшего в XIV веке.
Такую гипотезу озвучил британский морской археолог, доктор Шон Кингсли, сообщает Guardian. Исследователь заметил, что за последние 5 лет рыбаки на Суматре обнаружили на дне реки Муси в окрестностях Палембанга множество золотых украшений, статуэток и драгоценных камней общей стоимостью в десятки миллионов долларов.
Местные жители раздобыли старые акваланги и стали исследовать реку по ночам, прячась от властей. Найденные исторические ценности они незаконно продают на черном рынке. По словам исследователя, найденные вещи «напоминают сокровища из сказок о Синдбаде-мореходе», но они существуют на самом деле.
Кингсли предполагает, что рыбаки, возможно, обнаружили затерянные сокровища царства Шривиджая, о сказочном богатстве которого ходили легенды. Оно существовало с примерно с 200 по 1400 год нашей эры и было известно в древнем мире как Золотой Остров. Считается, что столицей государства был город Палембанг, в окрестностях которого и находят неожиданные сокровища.
Шривиджая быстро расширялась, захватывая новые владения, не гнушалась пиратством и активно экспортировала жемчуг, слоновую кость, черепаший панцирь, янтарь, специи и благовония. Царство «контролировало артерии Морского шелкового пути», отмечает Кингсли.
Упадок царства начался из-за стремления к независимости вассальных царств и развития пиратства. Сыграло свою роль и усиление китайского торгового флота. В конце концов Шривиджая сама попала в вассальную зависимость от яванской империи Маджапахит, а вскоре прекратила свое существование.
Сейчас задачей номер один является остановить незаконную продажу исторических сокровищ и установить их происхождение, говорит эксперт.