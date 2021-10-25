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14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подросток из Индии продал жену, чтобы купить смартфон

Вернуть девушку родным оказалось непросто даже для полиции.

В Индии полиция задержала 17-летнего подростка, который продал свою жену через несколько месяцев после свадьбы.

Инцидент произошел в штате Одиша на востоке страны, сообщает Hindustan Times. Молодой человек женился на 26-летней девушке в июле по настоянию семьи. Через месяц после свадьбы молодожены отправились в Раджастан, где парень начал работать на предприятии по обжигу кирпичей. Позже он вернулся в родную деревню, но без жены.

На расспросы родственников, куда подевалась его супруга, парень ответил, что она от него убежала. Родные девушки не поверили рассказам и обратились в полицию.

Вскоре полицейские отыскали след пропавшей. Они выяснили, что муж продал ее 55-летнему мужчине, с которым познакомился в Раджастане, за 180 тысяч рупий (примерно 168 тысяч рублей). На полученные деньги он успел купить себе обед и смартфон.

Оказалось, что вернуть девушку родителям «без боя» не удастся. Полиция столкнулась с сопротивлением целого района, в котором жил «покупатель». Друзья и соседи 55-летнего донжуана отказывались выдать невесту, так как «заплатили за нее».

«Мы с большим трудом смогли вернуть ее домой», — рассказал журналистам один из инспекторов местной полиции.

17-летний подросток предстал перед судом по делам несовершеннолетних и отправлен в исправительное учреждение.

Ранее в заголовки мировых новостей попала другая индийская свадьба. Из-за наводнения в штате Керала жених и невеста приплыли на церемонию бракосочетания в казане для приготовления еды.

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