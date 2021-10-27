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13:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Рисунок Энди Уорхола намеренно «превратили» в подделку

И занизили его стоимость примерно в сто раз.

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Художественный коллектив MSCHF из Нью-Йорка «спрятал» оригинальный эскиз Энди Уорхола в стопке из 999 первоклассных копий.

Теперь эта тысяча рисунков продана по 250 долларов каждый. Покупатели не знают, купили они оригинал или подделку, поскольку отличить их можно только в лаборатории.

Речь идет об эскизе «Феи» (Fairies), созданном в 1954 году. Он был продан аукционным домом Christie's за 8 125 долларов в 2016 году, а текущая стоимость произведения оценивается примерно в 20 тысяч долларов.

Проект MSCHF направлен на то, чтобы подчеркнуть: известные произведения искусства доступны только для богатых.

«Пряча иглу в стопке игл, мы делаем оригинал такой же подделкой, как и наши копии», — говорится на сайте.

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