Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 27 октября"Черная суббота" во время Карибского кризиса, начало движения по БАМу и другие события этого дня
Фоторепортажи
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
21:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Спецпоказ исторической драмы «Седьмая симфония» прошел в Петербурге

Во вторник, 26 октября, состоялся специальный показ многосерийной исторической драмы «Седьмая симфония», пронзительной истории о Великой Отечественной войне. Фильм был подготовлен телеканалом «Россия» совместно с кинокомпанией «Нон-Стоп Продакшн» и «Твин Медиа».

Источник: РИА "Новости"

«Пять лет назад к нам, на телеканал “Россия”, пришел Алексей Гуськов с идеей сделать сериал о Седьмой симфонии Шостаковича, исполненной в блокадном Ленинграде. Нас невероятно вдохновила эта идея, но мы сразу понимали, что путь будет длинным, так как тема фильма крайне сложная, героическая и трагическая. Мы постарались с большой деликатностью подойти к исторической правде. С нами работал один из лучших специалистов по блокадному периоду — Никита Ломагин. Эта картина собрала сильнейшую команду профессионалов, которые снимают по-настоящему большое кино», — рассказал гендиректор телеканала, продюсер Антон Златопольский.

Новость
Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова

Помимо него на специальном показе присутствовали режиссер Александр Котт, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, а также исполнители главных ролей: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Борис Смолкин, Дарья Коныжева, Кирилл Ульянов, Денис Лукичев и Алена Кучкова.

«Над фильмом работал выдающийся режиссер, блистательный актерский ансамбль, сильный авторский коллектив. Над сценарием бились долго — хотелось рассказать историю точную и убедительную, вызывающую, с одной стороны, сильную пронзительную эмоцию, а с другой — лишенную пафоса и нажима, порой так свойственных героическому кино. Если зрители почувствуют, как эти обычные вроде бы люди, очень разные — и хорошие, и плохие, злые и добрые, иногда лукавые или завистливые и при этом великие — все они объединяются в единый оркестр, единый голос, в единую музыку, вот тогда можно считать, что все получилось, что кино — удалось», — заявил Роднянский.

В свою очередь продюсер и исполнитель главной роли Гуськов отметил, что благодаря этому фильму удалось увековечить память тех героев, которые, возможно, не были столь широко известны. «Есть 9 августа 1942 года, есть симфонический оркестр и его дирижер, есть те люди, которые помогали ему в организации концерта в блокадном городе. И благодаря им свершилось это невероятное событие!», — сказал актер, исполнивший роль руководитель оркестра Карла Элиасберга.

Непосредственно премьера «Седьмой симфонии» состоится в эфире телеканала «Россия».

Во время загрузки произошла ошибка.
Путин выступил за создание процедуры признания вакцин
За нарушение режима нерабочих дней будут штрафовать
Цена на газ в Европе упала после указания Путина
Подозреваемого в убийстве банкира перехватили по пути за границу
Российская экономика лишится миллиона работающих россиян
Туристы стали массово отменять бронь в отелях Крыма
В Центре Гамалеи оценили тяжесть повторного коронавируса
Здоровье
Ученые сравнили опасность ковида и вакцины от него Инфекция гораздо чаще приводит к неврологическим осложнениям.
Hi-Tech
10 легендарных телефонов, навсегда изменивших мобильную индустрию Гениальная раскладушка Motorola и самая первая «лопата» Samsung
Горячие темы на Авто
Кто? Кто? Кто? 261
Ещё немног о климате. 223
5 часов назад, Новости Проезд по платным дорогам в России подорожает в два-три раза Минтранс опубликовал проект постановления, согласно которому, российские водители будут платить, как европейские 216
Все молчите ;) 194
Кино
Богомолов заменил в спектакле Зудину Миркурбановым Режиссер убрал актрису из своей новой постановки
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
8 нужных предметов для кухни, которые помогут не выбрасывать еду
15 крутых товаров, без которых вам не обойтись этой зимой
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Что отныне запрещено возить в машине россиянам
Марк Богатырев впервые показал сына от Арнгольц
Собчак не прошла мимо: высказалась о Навальном
Леди
Пугачева в «шоферской» кепке провела время с другом Примадонна в расслабленном образе приехала к Игорю Гуляеву
Дом
Как выглядит квартира в Москве со своей сауной
Как правильно использовать яркую мебель в интерьере
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
5 микротрендов, которые делают интерьер роскошным
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь