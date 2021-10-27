Спецпоказ исторической драмы «Седьмая симфония» прошел в Петербурге

«Пять лет назад к нам, на телеканал “Россия”, пришел Алексей Гуськов с идеей сделать сериал о Седьмой симфонии Шостаковича, исполненной в блокадном Ленинграде. Нас невероятно вдохновила эта идея, но мы сразу понимали, что путь будет длинным, так как тема фильма крайне сложная, героическая и трагическая. Мы постарались с большой деликатностью подойти к исторической правде. С нами работал один из лучших специалистов по блокадному периоду — Никита Ломагин. Эта картина собрала сильнейшую команду профессионалов, которые снимают по-настоящему большое кино», — рассказал гендиректор телеканала, продюсер Антон Златопольский.
Помимо него на специальном показе присутствовали режиссер Александр Котт, продюсеры Александр Роднянский и Сергей Мелькумов, а также исполнители главных ролей: Алексей Гуськов, Елизавета Боярская, Алексей Кравченко, Борис Смолкин, Дарья Коныжева, Кирилл Ульянов, Денис Лукичев и Алена Кучкова.
«Над фильмом работал выдающийся режиссер, блистательный актерский ансамбль, сильный авторский коллектив. Над сценарием бились долго — хотелось рассказать историю точную и убедительную, вызывающую, с одной стороны, сильную пронзительную эмоцию, а с другой — лишенную пафоса и нажима, порой так свойственных героическому кино. Если зрители почувствуют, как эти обычные вроде бы люди, очень разные — и хорошие, и плохие, злые и добрые, иногда лукавые или завистливые и при этом великие — все они объединяются в единый оркестр, единый голос, в единую музыку, вот тогда можно считать, что все получилось, что кино — удалось», — заявил Роднянский.
В свою очередь продюсер и исполнитель главной роли Гуськов отметил, что благодаря этому фильму удалось увековечить память тех героев, которые, возможно, не были столь широко известны. «Есть 9 августа 1942 года, есть симфонический оркестр и его дирижер, есть те люди, которые помогали ему в организации концерта в блокадном городе. И благодаря им свершилось это невероятное событие!», — сказал актер, исполнивший роль руководитель оркестра Карла Элиасберга.
Непосредственно премьера «Седьмой симфонии» состоится в эфире телеканала «Россия».