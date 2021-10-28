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12:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Астронавт показала, как выглядит мост Золотые Ворота из космоса

Необычный ракурс.

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Источник: Megan McArthur / NASA

Золотые Ворота в Сан-Франциско — один из самых узнаваемых мостов в мире. Мы привыкли видеть его на фотографиях и видео, сделанных с земли. Но оказалось, что мост можно разглядеть даже с орбиты, и выглядит он при этом тоже очень впечатляюще.

Фотографией Золотых Ворот с борта Международной космической станции поделилась американский астронавт Меган Макартур.

Ранее астронавты МКС поделились не менее впечатляющими снимками ночного Парижа и лагеря «Артек» в Крыму.

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