12:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астронавт показала, как выглядит мост Золотые Ворота из космоса
Необычный ракурс.
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Золотые Ворота в Сан-Франциско — один из самых узнаваемых мостов в мире. Мы привыкли видеть его на фотографиях и видео, сделанных с земли. Но оказалось, что мост можно разглядеть даже с орбиты, и выглядит он при этом тоже очень впечатляюще.
Фотографией Золотых Ворот с борта Международной космической станции поделилась американский астронавт Меган Макартур.
Ранее астронавты МКС поделились не менее впечатляющими снимками ночного Парижа и лагеря «Артек» в Крыму.
Анна Лысенко