Боялись спросить: 6 ответов на наивные вопросы о комсомоле

Комсомол — сокращение от «коммунистический союз молодежи». В России такой союз был создан партией большевиков 29 октября 1918 года. Он сменил несколько названий, пока в 1926 году не стал Всесоюзным ленинским коммунистическим союзом молодежи (ВЛКСМ). Членов комсомола называли комсомольцами.
В комсомоле состояли советские юноши и девушки в возрасте от 14 до 28 лет. До этого они побывали в рядах октябрят (с 7 до 9 лет) и пионеров (с 9 до 14 лет).
Предполагалось, что после 28 лет комсомолец может вступить в партию. На деле в ряды Компартии вступало менее половины бывших комсомольцев.
Комсомол был призван воспитывать молодежь в духе коммунистической идеологии, культивировал труд и спорт, а также предлагал различные виды досуга, например, народную самодеятельность.
Предполагалось, что комсомольцами становятся «сознательные» и «благонадежные» члены коммунистического общества. Так и было в первые годы советской власти. Претендента могли не принять в ВЛКСМ, если репутация его самого или его семьи была «подмочена» идеологически.
Примерно с 1960-х в комсомольцы посвящали «добровольно принудительно» почти всех без исключения учеников школ, а тех, кто не желал или не смог вступить в ВЛКСМ, поддавали остракизму. Отношения государства и юношества были довольно непростыми.
Отличительным знаком комсомольцев был значок — красный флаг с профилем Владимира Ленина и надписью ВЛКСМ под ним. Такой образец носили с 1958 года. До этого значки комсомольцев были немного другими — на них не было профиля Ленина.
Комсомол играл очень важную роль в советской истории. Первые поколения комсомольцев участвовали в борьбе против белогвардейцев и других противников советской власти. Комсомольцы выполняли огромную работу по восстановлению народного хозяйства, по индустриализации и коллективизации, а также по формированию советской культуры.
Комсомольцы «взяли шефство» над неграмотными или малограмотными, участвовали в создании вечерних школ и всевозможных учебных курсов, в том числе для поступления в вузы.
Во время Великой Отечественной войны комсомольцы обучались военным специальностям. Знаменитые «Молодая гвардия» и «Юные мстители» вышли из их рядов.
Комсомольцы принимали участие в восстановлении разрушенной войной страны, освоении целины, строительстве БАМа, Всесоюзных ударных комсомольских стройках, издавали книги, газеты и журналы, занимались творчеством.
Как огромная организация, объединяющая почти всю молодежь страны, комсомол прекратил свою деятельность. Но в современной России существовали или существуют организации, которые называют себя идейными правопреемниками ВЛКСМ. Например, Российский коммунистический союз молодежи, Революционный коммунистический союз молодежи и другие.