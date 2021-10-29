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14:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые создали самое сильное магнитное поле в мире

Это важный шаг к появлению промышленных термоядерных электростанций в будущем.

Источник: Gretchen Ertl, CFS/MIT-PSFC, 2021

Использовав высокотемпературный сверхпроводящий электромагнит, ученые из США создали магнитное поле силой 20 тесла — самое мощное из когда-либо созданных на Земле.

Это важный шаг к началу промышленного использования термоядерных электростанций в будущем, говорят ученые.

Сверхпроводящие магниты изготавливаются из материалов, известных под общим названием сверхпроводники. Это металлы и сплавы, электрическое сопротивление которых при понижении температуры до некоторой величины становится равным нулю. При этом материал приобретает сверхпроводящие свойства.

Температура, при которой происходит это изменение, имеет большое значение. Традиционные (низкотемпературные) сверхпроводники необходимо охлаждать почти до абсолютного нуля, то есть до минус 273 градусов по Цельсию. Для этого требуется обширная инфраструктура и огромное количество энергии.

Поэтому в настоящее время проводятся исследования с целью повышения этой температуры, чтобы достичь так называемой высокотемпературной сверхпроводимости.

Высокотемпературные сверхпроводники могут работать при температурах до минус 173 градусов по Цельсию, что требует гораздо меньше ресурсов. Новый высокотемпературный сверхпроводящий электромагнит, созданный учеными, такой же мощный, как и предыдущая конструкция, но в 40 раз меньше. Свое достижение ученые называют важным шагом для производства термоядерной энергии в будущем.

Магниты являются ключевым элементом термоядерных реакторов. Типичный термоядерный реактор имеет форму пончика со слоями изоляции, внутри которого — поток раскаленной плазмы. Плазма способна расплавить все на своем пути, поэтому ее удерживают на месте с помощью самых мощных магнитов на Земле, что очень затратно.

На сегодняшний день еще не создан термоядерный реактор, который произвел бы больше энергии, чем потратил. Новый магнит — это надежда на то, что вскоре такие реакторы наконец появятся, говорят исследователи.

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