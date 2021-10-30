12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
В ботсаду Нидерландов расцвел уникальный цветок
В следующий раз он будет цвести нескоро.
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В ботаническом саду Лейденского университета в Нидерландах расцвел редкий цветок Amorphophallus decus-silvae.
Этот вид цветет в Европе всего в третий раз с 1997 года, сообщили в ботсаду.
Цветок растет в теплице уже шесть лет. В сентябре ухаживающий за ним персонал заметил бутон. За месяц он достиг полуметра в высоту, и в конце октября в ботсад устремились потоки посетителей, чтобы полюбоваться распустившимся цветком.
В следующий раз Amorphophallus decus-silvae в ботсаду расцветет нескоро. Период «отдыха» у него составляет от 3 до 12 лет.
Растения рода аморфофаллус произрастают во влажных тропических лесах Индонезии. Многие из них при цветении имеют запах гниющего мяса или тухлых яиц, чем привлекают насекомых. Дело в том, что опыление таких цветков должно произойти сразу же — женские цветки остаются открытыми только один день.
Анна Лысенко