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12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

В ботсаду Нидерландов расцвел уникальный цветок

В следующий раз он будет цвести нескоро.

В ботаническом саду Лейденского университета в Нидерландах расцвел редкий цветок Amorphophallus decus-silvae.

Этот вид цветет в Европе всего в третий раз с 1997 года, сообщили в ботсаду.

Цветок растет в теплице уже шесть лет. В сентябре ухаживающий за ним персонал заметил бутон. За месяц он достиг полуметра в высоту, и в конце октября в ботсад устремились потоки посетителей, чтобы полюбоваться распустившимся цветком.

В следующий раз Amorphophallus decus-silvae в ботсаду расцветет нескоро. Период «отдыха» у него составляет от 3 до 12 лет.

Растения рода аморфофаллус произрастают во влажных тропических лесах Индонезии. Многие из них при цветении имеют запах гниющего мяса или тухлых яиц, чем привлекают насекомых. Дело в том, что опыление таких цветков должно произойти сразу же — женские цветки остаются открытыми только один день.

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Так выглядит отцветший Amorphophallus decus-silvae
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Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
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