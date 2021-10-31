09:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Утюг и зубные щетки исполнили тему из «Охотников за привидениями»
Необычный ансамбль.
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Необычный ансамбль.
Зубные щетки, утюг, эпилятор, мобильные онлайн-кассы, пишущая машинка и другая техника «объединились» в хор, чтобы исполнить тему из фильма «Охотники за привидениями».
Забавное видео с четырнадцатью девайсами-музыкантами опубликовал в честь Хэллоуина канал Device Orchestra. Всем устройствам приклеили большие глаза, а одно из них даже замаскировалось под привидение.
В прошлом девайсы на канале Device Orchestra исполняли Sweet Dreams, музыку группы Imagine Dragons, тему из мультфильма «Покемон» и даже органную музыку И. С. Баха.
Анна Лысенко