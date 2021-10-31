11:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Красота и здоровье: ученые рассказали, чем полезна тыква
Тыква — главное украшение Хэллоуина. Но стоит знать, что она не только радует взгляд. Тыква еще и очень полезна для здоровья и красоты нашего организма.
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Согласно исследованию 2009 года, опубликованному в журнале Clinics in Dermatology, тыква содержит питательное вещество под названием зеаксантин. Это каротиноид, который отвечает за яркие цвета кукурузы, паприки, шафрана и тыквы. Зеаксантин содержится в сетчатке глаза и играет важную роль в защите от ультрафиолетовых и вредных синих лучей.
В тыкве также много витамина А (ретинола). Он укрепляет роговицу, положительно влияет на остроту зрения и снижает риск развития катаракты. Если организму не хватает витамина А, может развиться так называемая куриная слепота — невозможность четко видеть предметы в сумерках или в темноте.
Тыква — источник таких микроэлементов, как магний, марганец и медь, говорит профессор диетологии в Колледже здоровья и гуманитарных наук Университета Бэйлора Сьюзи Уимс.
Магний важен для работы нервов, сердцебиения, сокращения мышц и здоровья костей. По данным Университета штата Орегон, марганец играет важную роль в метаболизме и развитии костей. А медь необходима для нервной системы и роста костей.
В тыкве низкое содержание насыщенных жиров и холестерина. Это также отличный источник витаминов E, B1, B6 и фолиевой кислоты.
Тыква низкокалорийна, но содержит много клетчатки, поэтому суп, каша или запеканка из тыквы подарят ощущение сытости надолго без переедания, говорят диетологи. Это очень актуально для всех, кто борется с лишним весом.
Клетчатка также улучшает состояние кишечника и помогает контролировать уровень сахара в крови.
Тыква — богатый источник витамина С, который является антиоксидантом, участвует в метаболических процессах, необходим для нормального функционирования соединительной и костной ткани, сокращает продолжительность простуды, участвует в образовании коллагена и серотонина, а также является одним из залогов сильной иммунной системы.
«Витамин C помогает нейтрофилам, типу иммунных клеток, выполнять различные иммунные функции, такие как избавление от вредных бактерий», — объясняет известный американский диетолог Маккензи Берджесс.
Антиоксиданты и витамин А в тыкве помогают нашей коже выглядеть здоровой и свежей. Антиоксиданты — это молекулы, которые защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами — нестабильными атомами. Антиоксиданты нейтрализуют эти атомы, что, в свою очередь, замедляет процесс старения, сообщает Гарвардская медицинская школа.
Как и бананы, тыква богата калием. В половине стакана приготовленной тыквы содержится около 250 мг калия, говорит Кимберли Бейкер, директор программы Clemson Extension Food Systems and Safety Program.
«Калий помогает мышцам сокращаться, регулирует баланс жидкости и минералов в клетках и помогает поддерживать нормальное кровяное давление», — добавляет эксперт.
Мужчины старше 19 лет должны потреблять примерно 3400 мг калия в день, а женщины — не менее 2600 мг калия в день, если нет других рекомендаций врача, говорит Бейкер.
Анна Лысенко