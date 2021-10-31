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11:49 (мск), источник: Новости Mail.ru

Красота и здоровье: ученые рассказали, чем полезна тыква

Тыква — главное украшение Хэллоуина. Но стоит знать, что она не только радует взгляд. Тыква еще и очень полезна для здоровья и красоты нашего организма.

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Помогает лучше видеть

Согласно исследованию 2009 года, опубликованному в журнале Clinics in Dermatology, тыква содержит питательное вещество под названием зеаксантин. Это каротиноид, который отвечает за яркие цвета кукурузы, паприки, шафрана и тыквы. Зеаксантин содержится в сетчатке глаза и играет важную роль в защите от ультрафиолетовых и вредных синих лучей.

В тыкве также много витамина А (ретинола). Он укрепляет роговицу, положительно влияет на остроту зрения и снижает риск развития катаракты. Если организму не хватает витамина А, может развиться так называемая куриная слепота — невозможность четко видеть предметы в сумерках или в темноте.

Важный источник микроэлементов

Тыква — источник таких микроэлементов, как магний, марганец и медь, говорит профессор диетологии в Колледже здоровья и гуманитарных наук Университета Бэйлора Сьюзи Уимс.

Магний важен для работы нервов, сердцебиения, сокращения мышц и здоровья костей. По данным Университета штата Орегон, марганец играет важную роль в метаболизме и развитии костей. А медь необходима для нервной системы и роста костей.

В тыкве низкое содержание насыщенных жиров и холестерина. Это также отличный источник витаминов E, B1, B6 и фолиевой кислоты.

Дарит ощущение сытости

Тыква низкокалорийна, но содержит много клетчатки, поэтому суп, каша или запеканка из тыквы подарят ощущение сытости надолго без переедания, говорят диетологи. Это очень актуально для всех, кто борется с лишним весом.

Клетчатка также улучшает состояние кишечника и помогает контролировать уровень сахара в крови.

Поддерживает иммунитет

Тыква — богатый источник витамина С, который является антиоксидантом, участвует в метаболических процессах, необходим для нормального функционирования соединительной и костной ткани, сокращает продолжительность простуды, участвует в образовании коллагена и серотонина, а также является одним из залогов сильной иммунной системы.

«Витамин C помогает нейтрофилам, типу иммунных клеток, выполнять различные иммунные функции, такие как избавление от вредных бактерий», — объясняет известный американский диетолог Маккензи Берджесс.

Улучшает состояние кожи

Антиоксиданты и витамин А в тыкве помогают нашей коже выглядеть здоровой и свежей. Антиоксиданты — это молекулы, которые защищают клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами — нестабильными атомами. Антиоксиданты нейтрализуют эти атомы, что, в свою очередь, замедляет процесс старения, сообщает Гарвардская медицинская школа.

Делает нас гибкими

Как и бананы, тыква богата калием. В половине стакана приготовленной тыквы содержится около 250 мг калия, говорит Кимберли Бейкер, директор программы Clemson Extension Food Systems and Safety Program.

«Калий помогает мышцам сокращаться, регулирует баланс жидкости и минералов в клетках и помогает поддерживать нормальное кровяное давление», — добавляет эксперт.

Мужчины старше 19 лет должны потреблять примерно 3400 мг калия в день, а женщины — не менее 2600 мг калия в день, если нет других рекомендаций врача, говорит Бейкер.

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