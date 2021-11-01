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17:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что больные пчелы соблюдают социальную дистанцию

Они держатся подальше от молодых особей и центра улья.

Международная команда ученых, наблюдая за медоносными пчелами, выяснила интересный факт. Оказалось, что при инфицировании паразитным клещом Varroa destructor, который использует пчел в качестве хозяев, зараженные особи начинают соблюдать социальную дистанцию и держатся подальше от центра колонии, где находятся молодые особи, матки и пчелиный расплод.

Такое необычное поведение ученые заметили, изучая видеозаписи, сделанные внутри ульев на Сардинии в Италии. Специалисты исследовали поведение пчел из зараженных клещом ульев и здоровых ульев, где проводится регулярная обработка от паразитов.

Выяснилось, что пчелы быстро реагируют на угрозу заражения и легко адаптируют свое поведение к изменившейся ситуации.

Как только появляются инфицированные пчелы, они сразу же дистанцируются от остальной колонии и тем самым предотвращают быстрое распространение клещей. Ученые также заметили и еще один интересный факт. В зараженных колониях взрослые пчелы особо заботились о своих болеющих собратьях и активнее делились с ними едой, чем в здоровых колониях, пишет The Guardian.

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