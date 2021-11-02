10:55 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как празднуют День мертвых в Мексике (фото)
Dia de los Muertos или День мертвых — это красочный карнавал в Мексике, посвященный всем умершим людям.
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Ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике с размахом отмечается День мертвых. Этот праздник, посвященный всем усопшим, уходит корнями еще в индейскую культуру. Считается, что именно в этот день открывается дверь между миром живых и миром мертвых. А потому день памяти усопших является большим и радостным праздником, ведь можно наконец-то «встретиться» со своими умершими родственниками.
Несмотря на то, что День мертвых празднуется во многих латиноамериканских странах, именно в Мексике он получил наибольший размах. Это официальный выходной день для всех мексиканцев, а еще по всей стране проходят концерты, различные ярмарки и красочные карнавалы, где принято наряжаться в яркие одежды и костюмы скелетов, мертвецов и прочих представителей потустороннего мира.
Екатерина Гура