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10:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как празднуют День мертвых в Мексике (фото)

Dia de los Muertos или День мертвых — это красочный карнавал в Мексике, посвященный всем умершим людям.

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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Ежегодно 1 и 2 ноября в Мексике с размахом отмечается День мертвых. Этот праздник, посвященный всем усопшим, уходит корнями еще в индейскую культуру. Считается, что именно в этот день открывается дверь между миром живых и миром мертвых. А потому день памяти усопших является большим и радостным праздником, ведь можно наконец-то «встретиться» со своими умершими родственниками.

Несмотря на то, что День мертвых празднуется во многих латиноамериканских странах, именно в Мексике он получил наибольший размах. Это официальный выходной день для всех мексиканцев, а еще по всей стране проходят концерты, различные ярмарки и красочные карнавалы, где принято наряжаться в яркие одежды и костюмы скелетов, мертвецов и прочих представителей потустороннего мира.

Екатерина Гура

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