11:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ими гордится страна: женщины, ставшие Героями России
В современной российской истории этого звания были удостоены 17 женщин.
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В 1938 году первым женщинам в СССР присвоено звание Героя Советского Союза. Всего за историю СССР было награждено 95 женщин, а одна из них — Светлана Савицкая — удостоена звания дважды.
А вот в современной российской истории «Золотую Звезду» получили 17 женщин. Кто они и за что получили награды — читайте в нашем материале.
Марина Плотникова (1974–1991)
17-летняя выпускница средней школы получила звание Героя России в 1992 году посмертно. Ценой собственной жизни она спасла троих тонущих детей — двух своих сестер и их подругу.
Екатерина Буданова (1916–1943)
Звание Героя России Екатерина получила много лет спустя после своей смерти, в 1993 году. Во времена Великой Отечественной войны она служила в женском авиаполку и сорвала важную вражескую операцию, атаковав немецкие бомбардировщики. Погибла Буданова в 1943 году во время наступления на Донбасс.
Лидия Шулайкина (1915–1995)
Лидия Шулайкина, которая была единственной женщиной среди летчиков-штурмовиков в морской авиации и участвовала в Прибалтийской, Кенигсбергской, Берлинской и других операциях во времена ВОВ, тоже получила «Золотую Звезду» много лет спустя, в 1993 году. Зато награду она получила лично, еще при жизни.
Александра Акимова (1922–2012)
Еще одна героиня Великой Отечественной войны — летчица, штурман женского авиационного полка и активный деятель ветеранского движения Александра Акимова получила звание Героя России в 1994 году. Наградой были отмечены ее заслуги в обороне Кавказа, освобождении Кубани, Крыма и Белоруссии, а также наступательных операциях в Европе.
Вера Волошина (1919–1941)
В том же 1994 году «Золотой Звездой» посмертно был отмечен подвиг советской подпольщицы и разведчицы Веры Волошиной, на счету которой было семь операций в тылу врага на Западном фронте. В 1941 году во время одного из заданий она была схвачена и убита немцами.
Любовь Егорова (род. 1966)
В 1994 году звание Героя России получила и наша современница — самая титулованная российская лыжница Любовь Егорова. Она является шестикратной чемпионкой Олимпийских игр, трехкратной чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира и множества других наград.
Елена Кондакова (род. 1957)
Первая женщина-комонавт, совершившая длительный космический полет (169 дней), была удостоена «Золотой Звезды» в 1995 году. На орбите Елена была дважды: в качестве бортинженера корабля «Союз ТМ-20» и станции «Мир» и специалиста полета шаттла Atlantis STS-84.
Валентина Савицкая (1917–2000)
В 1995 году награды была удостоена советская летчица Валентина Савицкая, которая в составе бомбардировочного полка участвовала в Курской битве, освобождении Кубани и Белоруссии, а также в наступательных операциях в Европе.
Татьяна Сумарокова (1922–1997)
Еще одна героиня Великой Отечественной войны получила звание Героя России спустя много лет после своего боевого подвига. В 1943 году Татьяна вместе с другими летчицами в условиях штормов снабжала боеприпасами крымских десантников. Она также участвовала в обороне Кавказа, освобождении Крыма, Кубани, Белоруссии и Прибалтики.
Леонтина Тереза Коэн (1913–1992)
Рожденная в США Леонтина в 1996 году посмертно была награждена званием Героя России за свою работу в качестве советской разведчицы. В свое время она переправила в СССР образцы обогащенного урана и ценные материалы о создании первой атомной бомбы.
Наталья Качуевская (1922–1942)
В 1997 году почетное звание было посмертно присвоено советскому санинструктору Наталье Качуевской, которая осенью 1942 года вынесла с поля боя 70 раненых и ценой своей жизни остановила врага, подорвав себя на их пути.
Лариса Лазутина (род. 1965)
Именитая российская лыжница Лариса Лазутина пополнила список женщин — Героев России в 1998 году. За свою карьеру она завоевала пять золотых олимпийских медалей, 11 высших наград чемпионата мира и два Кубка мира. На Олимпиаде в Нагано Лариса завоевала медали во всех пяти гонках: три золота, серебро и бронзу.
Ирина Янина (1966–1999)
Сержант медицинской службы была удостоена звания Героя России в 1999 году посмертно. Она работала медсестрой в районе боевых действий в Дагестане. Погибла 31 августа 1999 года, спасая людей из горящей машины.
Марем Арапханова (1963–2002)
В 2003 году Марем Арапханова была посмертно удостоена «Золотой Звезды» за то, что спасала родное село от боевиков. Когда в 2002 году во двор Арапхановых проникли боевики, Марем криком предупредила соседей об опасности, в итоге террористы не смогли захватить село. А вот сама Марем погибла, загородив своего мужа от пули.
Нина Брусникова (род. 1960)
В 2006 году оператор машинного доения племенного завода-колхоза «Аврора» заметила возгорание. Благодаря тому, что она вовремя вызвала пожарных и самостоятельно боролась с огнем, удалось спасти животных и сам комплекс.
Алиме Абденанова (1924–1944)
В 2014 году званием Героя России была награждена советская разведчица Алиме Абденанова, которая в начале Великой Отечественной войны организовала подпольную разведгруппу. В 1944 году немцы их раскрыли, а Алиме попала в плен. Но никаких сведений она не раскрыла, за что и была расстреляна.
Елена Серова (род. 1976)
Елена Серова — первая российская женщина, побывавшая на МКС. Ее полет в качестве бортинженера корабля «Союз ТМА-14М» и Международной космической станции продлился 167 суток. В 2016 году за свои заслуги перед страной она была удостоена звания Героя России.
Екатерина Гура