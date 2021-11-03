Редкую книгу вернули в британскую библиотеку спустя 50 лет

Библиотека Кембриджского университета Британии сообщила, что во время недавнего мероприятия по воссоединению колледжей была обнаружена редкая книга — Атлас XIX века, изданный Обществом по распространению полезных знаний.
Книгу оставили в библиотеке анонимно, но к ней прилагалась записка, из которой следовало, что еще в начале 1970-х годов ее взял один из студентов Тринити-холла, а затем забыл вернуть обратно.
Сотрудники библиотеки отметили, что у них не сохранилось старых архивов, а потому они не могут узнать имени забывчивого студента и точную дату выдачи книги. Однако они очень обрадовались, что редкое издание все-таки вернулось к ним.
Интересно, что штраф за просроченные 50 лет мог бы составить более четырех тысяч долларов из расчета 27 центов за день, но три года назад учреждение перестало взимать плату за просрочку.