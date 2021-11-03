Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Первый регион России продлил систему QR-кодов до Нового года Ранее о введении QR-кодов объявили власти всех российских регионов
Фоторепортажи
19Названы победители Wildlife Photographer of the Year
11Как выглядят самые известные стены в мире
14:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Редкую книгу вернули в британскую библиотеку спустя 50 лет

Ее анонимно оставили во время одного из мероприятий.

Библиотека Кембриджского университета Британии сообщила, что во время недавнего мероприятия по воссоединению колледжей была обнаружена редкая книга — Атлас XIX века, изданный Обществом по распространению полезных знаний.

Книгу оставили в библиотеке анонимно, но к ней прилагалась записка, из которой следовало, что еще в начале 1970-х годов ее взял один из студентов Тринити-холла, а затем забыл вернуть обратно.

Сотрудники библиотеки отметили, что у них не сохранилось старых архивов, а потому они не могут узнать имени забывчивого студента и точную дату выдачи книги. Однако они очень обрадовались, что редкое издание все-таки вернулось к ним.

Интересно, что штраф за просроченные 50 лет мог бы составить более четырех тысяч долларов из расчета 27 центов за день, но три года назад учреждение перестало взимать плату за просрочку.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь