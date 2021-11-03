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14:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Учительница из Тюмени предложила на контрольной по физике нарисовать ежиков

Учительница добавила необычное задание, чтобы помочь им снять стресс.

Учительница физики по имени Анастасия, работающая в одном из тюменских колледжей, в начале ноября стала звездой соцсетей, после того, как поделилась контрольными работами своих учеников.

Девушка опубликовала пост в Twitter, в котором рассказала, что добавила в контрольную одно необычное задание — в зависимости от трех разных вариантов, учащиеся должны были нарисовать котика, ежика или динозавра.

По словам преподавательницы, таким образом она хотела снять стресс у учеников из-за контрольной и немного повеселить их и себя.

Рисунки на конечную оценку не влияли, а задание можно было не выполнять, но, несмотря на недоверие некоторых студентов, в итоге котиков, ежей и динозавров нарисовали абсолютно все, за что и получили плюс один балл к работе.

Анастасия решила не скрывать такую красоту и показала контрольные работы с рисунками в Интернете. Пост моментально стал вирусным и разлетелся по соцсетям. Пользователи высоко оценили такой нестандартный и творческий подход к работе, а некоторые коллеги Насти взять этот пример и себе на вооружение.

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