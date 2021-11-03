Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Первый регион России продлил систему QR-кодов до Нового года Ранее о введении QR-кодов объявили власти всех российских регионов
Фоторепортажи
17Ими гордится страна: женщины, ставшие Героями России
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведи и рыси покрасовались перед фотоловушкой в России

Новые кадры были сняты в Еврейской автономной области.

Центр «Амурский тигр», занимающийся изучением и сохранением полосатых хищников на территории России, опубликовал на своей странице на Facebook интересную подборку снимков диких животных, живущих в соседстве с тиграми.

Кадры гуляющих в лесу медведей, рысей, лосей и других животных были получены с помощью фотоловушек, установленных на территории Еврейской автономной области. Эти скрытые лесные камеры помогают отслеживать популяцию тигров и следить за адаптацией новых хищников, которых специалисты привозят из других районов.

11.11 – на AliExpress начинается главная распродажа года!

Екатерина Гура

Еще больше интересного о животных

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь