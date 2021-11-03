16:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведи и рыси покрасовались перед фотоловушкой в России
Новые кадры были сняты в Еврейской автономной области.
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Центр «Амурский тигр», занимающийся изучением и сохранением полосатых хищников на территории России, опубликовал на своей странице на Facebook интересную подборку снимков диких животных, живущих в соседстве с тиграми.
Кадры гуляющих в лесу медведей, рысей, лосей и других животных были получены с помощью фотоловушек, установленных на территории Еврейской автономной области. Эти скрытые лесные камеры помогают отслеживать популяцию тигров и следить за адаптацией новых хищников, которых специалисты привозят из других районов.
Екатерина Гура
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