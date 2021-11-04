Мировой финал чемпионата по брейкингу пройдет в Польше

В этом году мировой финал Red Bull BC One пройдет 6 ноября в Гданьске, Польша, и станет самым большим в истории, поскольку совпадает с 20-летней годовщиной участия Red Bull в брейкинге. Также впервые в истории соревнований будет полноценный лайн-ап для 16 би-герлс.
В список финалистов соревнований вошли 12 би-боев и 12 би-герлс, включая действующих чемпионов: самый молодой победитель за всю историю соревнований би-бой Shigekix (Япония) и би-герл Kastet (Россия), на чьем счету две победы в чемпионате подряд. Оба танцора в этом году вернутся, чтобы вновь защитить свой титул в битве с лучшими танцорами мира. Также в финальную сетку прошли еще два российских участника: би-бой Gun и би-герл Nadia.
К финалу чемпионата присоединятся еще четверо би-боев и би-герлс — финалистов национальных этапов Red Bull BC One, которые будут определены по результатам Last Chance Cypher 4 ноября в Гданьском Шекспировском театре. За восемь мест сразятся более 50 участников. Среди них — победители национального финала Red Bull BC One Cypher Russia би-бой Kosto и би-гёрл Vavi.
Большинство судей обращают внимание не только на мастерство владения всеми элементами, но и на стиль и эмоции, которые показывает брейкер. Судьями будут би-бой Menno, который приедет на соревнование из Нидерландов, би-бой El Nińo (США) и Kleju (Польша), би-герл Beta (США) и Sarah Bee (Франция).
Ведущими будут би-бой Amjad (Швейцария) и DJ Plash (Польша). Именно ди-джей задает тон всему баттлу, и танцор должен работать в тесной связи с теми треками, которые он играет.
Онлайн-трансляция мирового финала состоится 6 ноября в 22:00 по московскому времени на страницах в соцсетях и будет доступна на платформе Red Bull TV.