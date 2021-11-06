18:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полиция в США остановила уличную драку орланов
Птицы не поделили территорию.
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Жители города Плимут в Миннесоте позвонили в полицию, чтобы сообщить об уличной драке. Вот только дрались не люди, а два белоголовых орлана.
На место происшествия приехал офицер Митч Мартинсон, который как раз патрулировал район. Он увидел двух птиц, которые лежали на проезжей части, вцепившись когтями друг в друга.
«У нас есть тактика деэскалации конфликта, но я еще никогда не применял ее к орланам или другим животным», — пошутил Мартинсон в комментарии WCCO-TV.
Офицер проконсультировался с Министерством природных ресурсов Миннесоты и местным Центром хищников. Специалисты сообщили, что птицы, вероятно, не поделили территорию.
Мартинсон попытался надеть на головы орланам импровизированные клобуки, чтобы они успокоились. Это подействовало: уже через несколько минут когти птиц разжались, и они улетели.
Анна Лысенко
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